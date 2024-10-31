康芮颱風襲台 受災戶申請稅捐減免一次看

財政部提醒，災害損失可申請稅捐減免。（財政部提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕康芮颱風襲台，部分地區傳出災情。財政部賦稅署提醒，民眾若因颱風或豪雨造成災害損失，記得先拍照存證，事後可檢附相關證明文件向稅捐機關申報各項稅捐減免，財政部已責成稅捐機關密切注意颱風動態及影響，並秉持從寬、從速、從簡原則，積極協助及輔導受災民眾依規定辦理。

賦稅署說明，災害損失可申請所得稅、營業稅、貨物稅、菸酒稅、房屋稅、地價稅、使用牌照稅及娛樂稅等稅捐減免，民眾若有災害損失，可利用財政部稅務入口網線上申請稅捐減免。

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賦稅署表示，民眾若對災害損失稅捐減免規定或申報方式有不明瞭的事項，可至財政部網站災害協助專區查詢，或就近向所在地稅捐機關詢問，或於上班時間撥打免費服務專線「0800-000-321」。

另，財政部關務署表示，因應康芮颱風來襲，已請各關秉持從寬、從速原則，提供受災商民減免關稅、救難物資免稅進口與快速通關及受損保稅物品除帳等協助措施，包括：進口貨物受損免稅、救難物資免稅通關、救濟物資先行通關後補件、受損保稅物品除帳、原料沖退稅期限可展延及快速通關單一窗口。

關務署指出，若對上述協助措施有不明瞭的地方，可就近洽詢當地海關，或於上班時間撥打免付費專線「0800-005-055」，或下列各關緊急救難及救濟物資進口快速通關單一窗口電話向海關諮詢：基隆關（02）24202951分機2102、台北關（03）3834265分機2260、台中關（04）26565101分機230、高雄關（07）5628261。

財政部國產署則表示，已責成所屬分署、辦事處，所轄地區如屬公告的受災縣市，即主動採行下列措施：1.提供出租資料洽請轄區鄉鎮市區公所提供災歉名冊（含議定減免租金成數），及洽災害防救機關查明地上房屋受災情形，辦理國有地租金減免。2.國有地承租戶有災後修復地上房屋需要，出租機關即核發土地使用權同意書協助辦理。3.暫緩辦理災區承租戶欠租催繳及占用戶使用補償金追收作業。

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