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康芮襲台 停電逾20萬戶、水利設施尚無災情

2024/10/31 14:02

康芮颱風襲台，台電人員於基隆七堵區進行斷線搶修作業。（台電提供）康芮颱風襲台，台電人員於基隆七堵區進行斷線搶修作業。（台電提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕康芮颱風襲台，截至今（31）日下午1點，全國曾停電戶數20萬7209戶，其中11萬952戶已修復，9萬6257戶尚未復電。另外，自來水、水利設施並無災情。

台電指出，9.6萬戶尚未復電，包括台東縣2萬3465戶、新北市1萬4663戶、嘉義縣1萬4580戶、花蓮縣1萬4163戶、桃園市5510戶、台南市4698戶、台北市4498戶、雲林縣3362戶、新竹縣2879戶、南投縣2622戶、彰化縣1783戶、苗栗縣1158戶、台中市1096戶、新竹市978戶、高雄市651戶、基隆市97戶、嘉義市33戶及宜蘭縣21戶。

台電表示，據氣象署指出，強颱康芮為30年襲台暴風半徑最大、且為57年來首次在近11月登陸台灣的秋颱。台電累計出動近萬人次、工程車輛逾五千輛，將在確保安全的前提下，迅速出動人力，但搶修進度可能因天候、交通及夜間因素受阻，敬請民眾體諒。

另外，經濟部補充，光電、風電業者都已提前整備、巡檢，目前尚無災情。

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