分裂歐洲？傳中國要求車商暫停在支持加稅的歐盟國家擴張

中國已要求其汽車製造商，停止投資那些支持對中製電動車加徵關稅的歐洲國家。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕歐盟已決定對中國製造的電動車加徵關稅，稅率最高可達45%。《路透》引述知情人士消息稱，北京已要求中國車企停止支持對中製電動車徵收額外關稅的歐洲國家，進行大規模投資，此舉恐將進一步分裂歐洲。

知情人士指出，隨著北京持續就關稅的替代方案進行談判，包含比亞迪、上汽集團和吉利汽車，已在中國商務部10月10日召開的會議中被告知，他們應該暫停在支持關稅的國家，進行設廠等投資計畫。

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另外，幾家外國車廠也出席這場會議，與會者被告知要謹慎對待在投棄權票國家的投資，並「鼓勵」投資於那些投票反對加徵關稅的國家。

關於歐盟課徵中國電動車關稅一案，在一年的調查後，歐盟成員國「意見分歧」，其中法國、波蘭和義大利等國支持這項關稅，而德國在內的5個成員國則反對，另有12個國家棄權。

報導指出，義大利和法國等歐盟國家警告，大量中國廉價電動車給歐洲製造商帶來了風險，另一方面卻一直向中國汽車製造商招商投資。

義大利政府正在與中國最大汽車出口商奇瑞汽車，以及東風汽車等在內的中國車企，就潛在投資進行談判。中國第二大汽車出口商-上汽集團正在歐洲選址建設電動車工廠，並計劃今年在法國開設第二個歐洲零件中心，以滿足對其汽車品牌名爵（Morris Garages,MG）不斷成長的需求。

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