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家樂福開賣日本青森蘋果 預計進口600公噸

2024/10/31 08:39

日本青森縣蘋果11月開始進入產季高峰，家樂福量販店新年前將進口7款特級A的青森蘋果上架，預計進口量將達600噸。（家樂福提供）日本青森縣蘋果11月開始進入產季高峰，家樂福量販店新年前將進口7款特級A的青森蘋果上架，預計進口量將達600噸。（家樂福提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕日本青森縣蘋果11月開始進入產季高峰，家樂福量販店新年前將進口7款特級A的青森蘋果上架，預計進口量將達600公噸。

青森縣蘋果對策協議會事務局長高澤至表示，日本蘋果去年年產量達60萬3800公噸，其中青森縣生產的蘋果高佔一半以上，去年年產量達37萬4400公噸。

富士蘋果年產量達18萬1400公噸，又高佔青森縣蘋果總生產量的5成以上，其餘主要蘋果品種還有王林、喬納金、津輕、陸奥等。

家樂福量販店從9月開始陸續進口青森縣早收的土岐Toki與未希來福Ｍiki Life蘋果。

依據採收期，預計農曆新年前還有紅顏姬蘋果、名月蘋果、王林蘋果、蜜富山蘋果，喬納金蘋果等將陸續登台販售。

家樂福全台分店11月1日至18日祭出購買青森蘋果雙色2入組（土岐Toki、紅顏姬）就贈INLOVE 濾掛咖啡包，每組特價129元。

11月起購買任一種日本青森蘋果，使用在店內提供的青森蘋果造型打卡框合影，並上傳個人Facebook、Instagram、Threads貼文標註：

「＃青森蘋果在家樂福」。

憑購買證明與打卡頁面至服務台兌換獨家「青森蘋果防水貼紙組1套」共8款造型，價值199元，送完為止。

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