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全球AI競賽抗衡中國 高盛籲美國展開「資料中心外交」

2024/10/31 10:50

高盛研究所呼籲，在全球人工智慧競賽中，美國應開展資料中心外交。（法新社）高盛研究所呼籲，在全球人工智慧競賽中，美國應開展資料中心外交。（法新社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕高盛全球事務總裁賈里德·科恩（Jared Cohen）認為，資料中心是人工智慧 （AI） 基礎建設的關鍵之一，這些中心在全球的布局將對美國產生深遠的地緣政治影響。他稱，AI發展是下一次工業革命，這波技術浪潮帶來了推行「資料中心外交」的契機。

科恩接受《CNBC》採訪時表示，現今有資金的國家正面臨著「二元選擇」，要投資美國還是中國。不過，還有另一選項是「地緣政治搖擺國」，即擁有大量資本、願意在全球配置資金，且更傾向與中國合作的國家。他認為，中東是重要的關鍵夥伴。

科恩指出，中國是關鍵的地緣政治因素。儘管中國經濟增速放緩，北京一直在投資AI資料中心建設，並推出名為「東數西算」的國家計畫，規模達61億美元（約新台幣1950億元）。美國也有類似計畫，包括成立AI基礎設施專案組。

據報導，石油豐富的波斯灣國家資本充沛，並且需要經濟多元化，這使它們成為資本密集型 AI業務的理想合作夥伴。

據統計，全球主權基金管理資產約11.3兆美元（約新台幣361兆元），其中10個最活躍的基金中，有5個位於中東波斯灣國家，而這些國家已成為OpenAI和Anthropic等矽谷AI寵兒的主要支持者。

科恩指出，阿聯、卡達和沙烏地阿拉伯等國在打造資料中心方面，可能具備最有力的條件，而且可以「進行快速」。他認為，中東波斯灣國家為AI資料中心提供了許多有前景的機會。

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