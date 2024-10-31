通膨「吞噬」美國夢！美銀：逾3成家庭勉強溫飽

美銀調查，逾3成美國家庭靠薪水過活，勉強溫飽。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國通膨已從武漢肺炎大流行時期的高點回落，且持續在降溫中，然而，根據美銀最新研究，許多美國人仍然靠著工資過活，無論家庭收入低於5萬美元，還是高於15萬美元，調查發現，由於通膨正在「吞噬」收入，收入低於5萬美元的家庭，約有35%靠薪水過活，專家指出，中產階級要實現美國夢，需要比10、20年前高得多的收入。

CNBC報導，家庭預算有多緊張是一個認知問題，美銀對與美銀有銀行業務關係的家庭進行了抽樣，根據美銀第3季的研究，當美銀詢問消費者是否同意「我靠薪資生活」這一說法時，幾乎一半的受訪者表示同意。

請繼續往下閱讀...

然而，1項對內部數據新分析發現，根據必需品支出與家庭總收入的接近程度，26%的家庭靠工資過活。

必需品支出包括天然氣、食品和公用事業、網路服務、公共交通和醫療保健。

美銀表示，自2019年以來，靠薪水過活的家庭比例增加，年收入低於 5萬美元的家庭中約有35%靠工資維持生計，高於2019年的32%。

研究發現，高收入家庭也表示處境艱難，約20%的家庭收入超過15 萬美元，只能勉強度日。

儘管美國經濟避免了衰退，但對經濟的長期負面情緒仍然出現。根據CNBC 10 月的全美經濟調查，隨著11月大選的臨近，通膨成為選民關注的首要議題。

美銀研究所高級經濟學家大衛·汀斯利表示，日常必需品支出幾乎吞噬了一些人的全部收入，這並不奇怪。

雖然較高的薪資成長，有助於抵消日常必需品價格上漲的影響，但並不是每個人都能從中受益。

汀斯利指出，對於某些人來說，他們所看到的工資增長，不足以抵消他們所看到的一籃子必需品的通膨。

另，Traphagen CPAs & Wealth Advisors 董事總經理特拉法根（Peter Traphagen）表示，較高的利率促使人們為各種融資支付更高的費用，從信用卡到汽車購買再到房屋裝修。

特拉法根說，租屋者是受通膨影響最大的人之一，這些不是資產持有者的人確實感受到了工資的壓力，因為你沒有得到資產增值，生活成本也增加了。

Foster & Motley的財務規劃師尼克羅斯（Nick Roth）表示，這種壓力使得維持中產階級家庭變得更加困難。羅斯說，送孩子上好學校、照顧家人、甚至住在簡陋的家裡的美國夢，需要比10、20年前高得多的收入。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法