中火二期環評過關燃煤轉備用挨轟 台電：備用啟動條件嚴格

中火二期環評過關，台電感謝各界支持，盼早日動工、早日減煤。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕環評大會今天（30日）下午「馬拉松式」審查台中電廠二期環評案，歷經長達約4個小時時間才通過。台電晚間回應，感謝委員支持，台電後續將依環評會議結論確實執行。

台電中火二期規劃是2031年起，每年新增1部燃氣機組，合計有4部燃氣機組、達550萬瓩。若以一部130萬瓩估算，萬一無法興建，夜尖峰備轉容量率就會少掉快3%，不利夜間供電穩定。台電也強調，推出減煤增氣增建機組計畫，是因為人民有用電需求，台電是承擔「穩定供電」的責任。

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至於原先10部燃煤機組除役後，會有6部轉成緊急備用機組。台電發言人蔡志孟強調，這六部啟用條件嚴格，當國安或備轉容量率過低等特殊情況下才會啟用，每年總量會有720小時天花板的限制。

轉為緊急備用的燃煤機組被台中市政府痛批，是開環評惡例，但事實上，這6部燃煤總量約330萬瓩，換算在夏天可供應約8%的備轉容量率，台電強調，保留緊備機組，是為了「多一部備用，多一分保障」。

台電表示，環評通過後台電將加速完成各項施工前準備工作，許多許可證照仍需要各級政府的支持，「早一日動工，早一日完工。早一日增氣，早一日減煤」。推動中火二期新建燃氣機組計畫，除了可滿足中部地區持續成長的用電需求，更可進一步深化中火減煤力道。

台電也強調，中火二期通過環評，最要感謝社會各界與在地鄉親的支持，會中出席民眾及環評委員都提到儲槽安全議題，台電也相當在乎儲槽的安全性，將引進世界最先進、最安全、最嚴謹的技術，並以最高的施工品質，以實際作為化解各界的疑慮。

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