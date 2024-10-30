鴻海11/14法說會 工業富聯公布前3季獲利創高

旗下工業富聯今天率先表示，旗下AI伺服器在第3季的業績貢獻比重達到48%，佔比持續逐季提升。示意圖。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）11月14日召開法說會，旗下工業富聯今天率先表示，旗下AI伺服器在第3季的業績貢獻比重達到48%，佔比持續逐季提升；今年前3季合併營收4363.73億人民幣、年增32.21%，歸屬於母公司業主淨利151.41億元、年增12.28%，皆創歷史同期新高。

工業富聯指出，AI仍是集團業績持續增長的主要動力，今年前3季的雲端運算業務營收年增71%，其中，AI伺服器成長228%，佔整體伺服器營收比重提升至45%，通用型服務器出貨亦持續回溫，前3季業績溫和增長22%；前3季來自雲端服務供應商貢獻的營業額成長76%，比重為46%。

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工業富聯提到，旗下網路通訊業務增長主要來自於400G、800G交換機、WiFi、智慧網卡（SmartNIC）、資料處理器（DPU）。其中，資料中心高速交換機第3季營收年增128%，季增27%；相關業務前3季的營業額年增近60%，智慧網卡、資料處理器業績則年增200%。

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