救低薪動起來 卓榮泰拍板8項創新對策

行政院今（30）日續開經發會，對於10項薪資對策的延伸，行政院長卓榮泰提出8項創新對策。（行政院提供）

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院今（30）日續開經發會，對於10項薪資對策的延伸，行政院長卓榮泰提出8項創新對策，包括明年起中央政府的聘僱、約用人員及勞務承攬基層員工，月薪應高於最低工資1.1倍、約31449元，同時金管會將修法，要求上市櫃公司從年度盈餘提撥一定比率為基層員工調薪，而申請上市櫃納入薪資門檻，即最低工資1.3倍、約37167元。

行政院經發會今天延續10月17日第2次會議關於包容成長議題，繼續針對「薪資提升及薪資透明化」及「雙就業與雙照顧」議題討論。對於各界關心的「救低薪」議題，行政院表示，在107年提出10項薪資對策基礎下，卓揆會中特別提出8項創新對策，作為10項薪資對策的延伸。

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卓揆表示，8項創新對策共分為3大項目，第一大項為「政府作為加薪引擎」，包含114年起中央政府的約聘僱與約用人員，及勞務承攬基層員工，月薪應高於最低工資1.1倍、約31449元；政府部門應定期檢討及提高勞務採購薪資標準；金管會修正「證券交易法」，要求上市櫃公司在章程中明定，從年度盈餘提撥一定比率，為基層員工調薪或分配酬勞。

第二大項為「薪資透明化」，卓揆請勞動部研議修正「就業服務法」薪資揭露門檻，提升至5萬元；並請金管會研議將一定薪資門檻，即最低工資之1.3倍、約37167元，納入上市櫃公司申請許可審核。

此外，卓揆也請勞動部與金管會等部會共同研議將相關勞權指標，例如基層員工「薪資平均數」及「薪資中位數」變動比等，於114年納入永續報告書揭露範圍及公司治理評鑑項目；另上市櫃公司實收資本額100億元以上者，自117年度起申報性別薪資差距，讓加薪狀況、性別平權落實程度更公開透明。

第三大項為「中小企業賦能」，卓揆請經濟部擴大輔導，創造中小微企業獲利及加薪能力，並納入後續政府輔導方案申請的要件之一；經濟部將研議新增「鼓勵中小企業為員工加薪信用保證措施」，對員工加薪經金融機構或信保基金核認屬實的中小企業，額外提供3500萬元保證融資額度，保證成數最高9.5成，保證手續費從低以0.1%計收。

在雙就業與雙照顧方面，卓揆表示，勞動部將以更積極的誘因，協助婦女、中高齡者及高齡者重返職場，預定114年至117年每年增加3.5萬名婦女重返職場、12萬名中高齡者及高齡者續留或重返職場。同時，針對育嬰留停部分，將於114年研議修正「就業保險法」、「公教人員保險法」及「軍人保險條例」，讓領滿6個月育嬰留職停薪津貼的雙親，再增加各1個月津貼。

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