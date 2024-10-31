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北京要求中國車企停止投資歐洲 分化歐盟各國

2024/10/31 07:33

知情人士表示，中國已要求國內汽車製造商停止對歐洲國家的投資。（路透）知情人士表示，中國已要求國內汽車製造商停止對歐洲國家的投資。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕兩名知情人士表示，中國已要求國內汽車製造商停止對歐洲國家的投資，原因是歐盟支持對中國製造的電動車徵收額外加重關稅，北京的反制，可能會進一步分裂歐洲內部國家的團結。

歐盟高達45.3%的新關稅於週三（30日）生效，此前為期一年的調查，導致歐盟分裂並引發北京方面的報復。法國、波蘭和義大利等10個歐盟成員國在本月的投票中支持關稅，其中德國等5個成員國反對，12個成員國棄權。

隨著北京繼續就關稅替代方案進行談判，比亞迪、上汽集團和吉利等中國汽車製造商在商務部10月10日舉行的會議上被告知，應暫停重要資產投資計劃，以支持國家建廠的計劃。由於會議並未公開，他們拒絕透露姓名。

知情人士稱，幾家外國汽車製造商也參加了會議，與會者被告知要謹慎對待在投棄權票的國家的投資，並「鼓勵」投資於那些投票反對關稅的國家。

吉利拒絕發表評論，上汽集團、比亞迪和商務部沒有立即回覆置評請求。

義大利和法國等歐盟國家一直吸引中國汽車製造商的投資，但這些國家同時也警告，大量廉價中國電動車給歐洲製造商帶來了風險。

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