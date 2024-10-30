馬斯克xAI又找新融資 估值衝400億美元

馬斯克旗下的AI新創公司xAI，想再募數十億美元，這輪融資有望讓該公司估值飆至400億美元。（資料照，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕馬斯克（Elon Musk）旗下的AI新創公司xAI，5月才剛籌到60億美元（約新台幣1917億元），不過知情人士透露，現在xAI又與投資人洽談新一輪融資，想再募數十億美元，前次融資使公司估值上升到240億美元（約新台幣7670億元），這輪融資有望讓該公司估值飆至400億美元（約新台幣1.27兆元）。

根據《路透》報導指出，xAI期待在新一輪融資中募得數十億美元，但相關討論仍處於早期階段，代表融資方案還有變數，相關談判也可能破裂。對此，馬斯克未回覆路透。

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xAI今年5月才完成60億美元的B輪融資，融資後估值為240億美元。（資料照，路透）

事實上，xAI今年5月完成60億美元的B輪融資，融資後估值為240億美元，投資者包括創投業者安德立森霍洛維茲公司（Andreessen Horowitz）和紅杉資本（Sequoia Capital）。

馬斯克2023年7月創立xAI，作為AI新創公司OpenAI聊天機器人ChatGPT的另一個選擇。xAI今年3月宣布，將釋出旗下聊天機器人Grok的開放原始碼，免費提供其背後的編碼供其他開發者進行試驗，此舉讓xAI加入Meta和法國的Mistral等擁有開放原始碼AI模型企業的行列。

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