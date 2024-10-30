秘密供應鏈讓華為取得台積電晶片 走「後門」凸顯產業困境

華為不顧貿易禁令而透過第三方獲取台積電晶片，再次引發對中國技術獨立發展的爭論。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕儘管在美國出口制裁管制 下，華為仍然獲得在最新的人工智慧技術中使用台積電生產先進晶片，錯綜複雜的秘密供應鏈所採用的方法是利用第三方供應商來繞過制裁，也就是通常稱為「後門」的策略也凸顯中國半導體產業發展的局限性。

報告指出，華為透過與中國晶片設計公司Sophgo和加密貨幣挖礦設備公司Bitmain等第三方公司合作，規避美國的貿易限制。儘管兩家公司都否認這些指控，但公司註冊記錄顯示，Sophgo聯合創始人Micree Zhan也參與了比特大陸的創立。

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華為最近不顧貿易禁令而使用台積電晶片，再次引發對中國技術獨立發展的爭論，以及對全球貿易限制執行效果的擔憂。

零風險國際公司（ Zero Risk International）的風險分析師兼董事洛夫蘭（Tony Loughran）表示，利用第三方供應商來繞過制裁並不是一種新策略。他說：「後門，或者說第三方採購，是一種多年來在各國使用的方法」。

Loughran用一個歷史例子來說明這個概念：在兩次伊拉克戰爭期間，儘管有石油出口禁令，各國還是設法在黑市上買賣石油。哪裡有高需求，哪裡往往有一條利潤豐厚的管道，有人願意創建一個解決方法。

透過間接管道取得受限技術的過程通常涉及第三方企業，這些企業正式聲稱為合法客戶提供服務，同時謹慎地將資源重新導向到被禁運的實體或國家。

就華為而言，這些晶片可能會經過多個供應商，然後才到達華為手中。這種錯綜複雜的供應鏈可以規避限制，而不會直接牽涉到相關製造商。

Loughran對此類做法相關的風險發出警告：主要的擔憂是，如果半導體晶片可以如此輕易地繞過限制，那麼就應該對高風險領域的敏感產品（例如先進武器和防禦系統）更加警惕。

華為似乎也出現了類似的情況，其Ascend 910B處理器很可能採用台積電先進的7奈米技術製造，彭博報導稱，在拆解華為最新的人工智慧產品時，至少發現了其中一款晶片。

鑑於華為於2020年8月被列入黑名單，該公司一直主要依賴中芯國際等國內製造商進行晶片生產。然而，中芯國際生產的人工智慧晶片的良率不佳，只有20%的產能如預期運作，這凸顯了中國半導體產業的局限性，並可能迫使華為從其他地方採購晶片。

然而，華為依賴台積電生產最新的人工智慧處理器，這表明中國廠商的雄心壯志還遠未能實現。這些報告清楚地描繪華為在以商業可行的規模生產自己的晶片方面，還是面臨大挑戰。





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