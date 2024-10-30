中共將設「福州馬祖產業合作園區」 陸委會：福州、平潭非台商投資首選

陸委會指出，近年中國經濟衰退、內需消費不振及企業經營環境持續惡化，中共提出所謂惠台融台措施，試圖以「同等待遇、經濟利益」為掩飾，拉攏誘吸台商及國人之資金、技術及人才赴中。（資料照）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共總書記習近平近日考察福建時指示，要建設好兩岸融合發展示範區，增進台灣同胞的國家認同。國台辦發言人朱鳳蓮今日預告，下一步將研究出台促進「閩台融合」放寬市場準入特別措施，設立福州馬祖產業合作園區，建設平潭兩岸共同市場先行區；陸委會表示，所謂「強摘的瓜不甜」，福州、平潭並非台商投資首選，今年至9月僅佔對閩投資0.03%。

福建省政府29日推新一波對台措施，涉及4個方面、計17條，包括「推進對台金融合作」、「支持台灣民眾到福建發展」、「擴大對台司法服務」及「便利在福建生活旅遊」。

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朱鳳蓮聲稱，閩台經貿穩步增長，示範區已成為兩岸經貿合作最緊密的區域之一。 下一步將研究出台促進「閩台融合」放寬市場準入特別措施，繼續支持福建閩台融合發展重點項目建設，推動閩台基礎設施「應通盡通」，著力構建立體式綜合性對台通道樞紐。

朱鳳蓮更說，將進一步優化福建涉台營商環境，縱深推進廈門綜合改革試點、設立「福州馬祖產業合作園區」、建設「平潭兩岸共同市場」先行區域，完善兩岸標準共通服務平台，深化閩台優勢產業合作，為台商台企提供更多發展機遇和更大發展空間。

陸委會對此表示，中方「建設兩岸融合發展示範區」政策措施，是中共「二十大」以來對台單邊一貫設定的「融合促統」軟硬兩手操作手法。

陸委會指出，近年中國經濟衰退、內需消費不振及企業經營環境持續惡化，中共提出所謂惠台融台措施，試圖以「同等待遇、經濟利益」為掩飾，拉攏誘吸台商及國人之資金、技術及人才赴中，完全是一廂情願、不切實際的做法，並藉此提振其內部經濟。

「強摘的瓜不甜！」陸委會強調，查經濟部統計資訊，福州、平潭並非台商投資首選，今年至9月僅佔對閩投資0.03%，且整體台商赴陸投資並未增加，反而呈現急速下降趨勢。

陸委會指出，從2018年84.9億美元，佔台灣整體對外投資37.3%，降至2023年30.4億美元，佔11.4%。據相關調查，台商對中國「惠台」或補貼政策，普遍多表無感、無助益。

陸委會提及，政府主動關注台商在中國投資經營相關情形，提供諮詢服務，並持續提醒注意在中經營政治經濟風險，協助台商回台或轉向其他國家投資，以利企業長期發展。政府將持續提醒台商應審慎評估赴中政經風險，避免落入中共政治操作統戰作為。

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