強颱康芮來襲 竹科管理局今成立應變中心

因應強烈颱風康芮 可能帶來強風及豪雨，新竹科學園區管理局於今（30）日下午1時30分成立應變中心。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕因應強烈颱風康芮 可能帶來強風及豪雨，新竹科學園區管理局於今（30）日下午1時30分成立應變中心，由局長陳宗權主持並指示各單位及所屬園區包括新竹、宜蘭、龍潭、竹南、銅鑼及生醫園區對防颱各項工作要確實做好準備。

陳宗權指出，尤其園區是各工程工地、路樹、管溝排水巡查等，並應全面待命戒備，以迅速掌握所轄各園區災情與妥善處理，另園區保警中隊及園區保全也要加強戒備及巡邏，如有狀況立即通報應變中心處理。

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中央氣象署已發布海上陸上颱風警報，依颱風路徑潛勢可能在南部區域登陸，直接影響台灣，應嚴防強風豪雨。竹科管理局針對颱風來襲，已事先實施下水道疏通、入水口的清理、路樹固定及池體水位調降等防颱措施，並備妥沙包、抽水機、鏈鋸及貨車等救災應變設備，人員隨時待命。

竹科管理局另已與台電公司、自來水公司相關人員保持聯繫，以確保園區水電可正常供應。

颱風期間，竹科管理局呼籲園區各住戶及廠商應做好相關防颱準備並先行儲水，並儘量避免將車輛停靠於行道樹邊，以免因樹倒遭致損壞，如有工地要特別注意圍籬、施工架固定及排水疏通。在康芮颱風救災及復建應變中心成立期間，園區內廠商如有任何災情通報或需請求支援，請撥竹科24小時緊急通報專線（03）577-6666。

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