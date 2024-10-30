聯電估Q4產能利用率與毛利率下滑 調降資本支出

聯電估Q4產能利用率與毛利率下滑。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工大廠聯電（2303）今召開法說會，展望第四季，預估出貨量與上季持平，平均銷售價格（ASP）以美金計也較上季持平，但受匯率影響，以新台幣計算則下滑，毛利率估將續下滑至近30%，產能利用率約為66%至69%，較第三季71%下滑；今年全年資本支出調降30億美元，較上季法說會的33億美元下修近1成。

聯電共同總經理王石表示，對第四季的展望，看到各終端市場的需求逐漸穩定，且庫存水位呈現明顯的下降趨勢。展望未來，聯電有許多令人期待的技術和合作項目正在進行，並將持續與客戶的產品藍圖緊密連結。

請繼續往下閱讀...

此外，他也表示，聯電也從客戶端得知，聯電多元化的製造布局對於支持他們的長期策略非常重要。聯電在新加坡的新廠擴建即將完成，與英特爾的合作也按照計畫進行。這些項目將進一步提升聯電對客戶的價值主張，並強化聯電在晶圓代工產業的領先地位。

外資今續大賣聯電3.18萬張，連12賣，投信雖買超，但買超量也縮減，今聯電收盤價48.15元，下跌0.25元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法