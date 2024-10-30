是方第3季EPS 3.33元 再刷新高

圖右為是方董事長吳彥宏，圖左為總經理劉耀元。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕是方電訊（6561）第三季合併營收為10.05億元，季成長14.04%，不僅連續5個季度刷新高，更是首度站上10億元單季大關，EPS達3.33元，較第二季3.3元成長，再創新高。累計前三季營收27.6億元、EPS為9.73元，再創高峰。

是方指出，搶搭AI順風車，再加上IDC和網路連結等兩大趨勢，使得全新的聯雲AI智能資料中心銷售超出預期，催動飛輪效應飆升力道。

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是方說，自聯雲AI智能資料中心大樓啟用以來，無論是在機房出租、網路服務，以及雲端服務收益等業務，營收都有大幅度成長。

截至目前為止，是方旗下所屬全國最大網際網路交換中心TPIX會員數達到190位，全球排名74名。

是方表示，今年6月起，為滿足亞洲地區日益旺盛的AI算力需求，是方積極尋覓戰略夥伴，並成功與雲服務運營商昕奇雲端、輝達（Nvidia）認證的雲服務商GMI Cloud建立合作關係，整合智能資料中心基礎設施、雲計算服務和GPU算力等領域的優質資源，共同打造領先亞洲市場的AI雲算力生態系統，為客戶提供多元、靈活、穩定的人工智慧雲計算解決方案。7月則攜手美超微、翔耀實業等戰略夥伴共同成立台灣AI算力中心（Artificial Intelligence Computing Center，簡稱AICC），成為亞洲第一座搭載 H200 核心設備的算力中心，在算力即國力的時代，未來更能強化台灣國家競爭韌性，成為亞洲AI算力技術發展先驅。

此外，全球AI數據中心開發領導者Zettabyte也在日前宣布，將結合是方電訊與GPU伺服器龍頭製造商緯創（Wistron）達成三方合作，透過是方聯雲AI智能資料中心的高功率供應，以及緯創高性能的節能配置，與Zettabyte液冷技術整合，致力於提高AI運算效率，預計於2025年推出進階AI服務，未來勢必將成為高性能AI解決方案的首選。

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