路透：蔡力行稱地緣政治是困難議題 我們不會做奇怪的事

聯發科首席執行長蔡力行表示，地緣政治風險是一個非常「困難的議題」，但聯發科有強大的合規計劃，不會做任何「奇怪」的事情。（資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕路透報導，聯發科首席執行長蔡力行週三（30日）表示，地緣政治風險是一個非常「困難的議題」（difficult subject），但聯發科有強大的合規計劃，不會做任何「奇怪」的事情。

台灣是全球最大的合約晶片製造商台積電等主要晶片公司的所在地，這些公司處於為包括輝達在內的人工智慧革命核心公司供貨的最前線。

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台灣正面臨來自中國的越來越大的軍事壓力，而川普可能贏得11月5日的美國總統選舉，他在競選過程中批評台灣竊取美國晶片業務，並提議對台灣徵收關稅。

在財報電話會議上，當被問及聯發科計劃如何管理地緣政治風險和緊張局勢（例如川普關稅和對科技業的更多限制）時，蔡力行表示，這是他們考慮的事情。

他說：「這當然是一個非常大、非常困難的話題，我認為沒有任何公司能夠很好地闡述這一風險，更不用說一周後即將舉行關鍵選舉（美國），所以我不會真正評論這一具體風險 」；「不過，我要說的是，對於聯發科，我們有一個非常結構化且強大的合規計劃」。

蔡力行指出，「我們會遵守各國政府的規章制度。我們不會做奇怪的事情。我們會保護我們的公司和股東免受風險 」。

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