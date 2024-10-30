鋼鐵公會改選 翁朝棟卸任前談碳費吐苦水

鋼鐵公會理事長翁朝棟（右）今將卸任，工總常務理事何語致贈紀念章（左）。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕鋼鐵公會理事長翁朝棟今（30日）將卸任，替鋼鐵業再發聲，對碳費徵收大吐苦水，經濟部雖力挺製造業，但環境部太過重視環團聲音，鋼鐵界對於最終的碳費費率「雖不滿意，但可接受」。翁朝棟強調，製造業是國力象徵，政府不能偏食半導體，獎勵都只給高科技產業。

鋼鐵公會今舉行第23屆第一次會員代表大會，擔任兩屆、長達6年的理事長翁朝棟即將卸任。他致詞指出，鋼鐵業將面對碳中和挑戰，為了減少碳費徵收對會員廠衝擊，將在節能、溫室氣體減量部分，傾全力去協助，針對碳足跡、碳盤差將與法人智庫合作，研究開發計算軟體。

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翁朝棟在討論事項也針對碳費議題發聲，他指出，鋼鐵、水泥、石化等公會都有透過工總反映，呼籲政府正視問題，為了台灣經濟需均衡發展，不是只聽環團聲音。

他說，鋼鐵公會、鋼鐵業是「很卑微請求」，希望循序漸進與國際接軌，台灣應該要跟競爭對手日本、韓國、德國相比，而不是一直跟沒有製造業的新加坡相比，對於最終碳費的費率，他說，雖不滿意，但可以接受，未來在申報自主減量部分，也還有很多問題要克服。

翁朝棟話鋒一轉，用鋼產業的年產值高達7兆，就業人員高達110萬人，但半導體業才30萬人，政府不宜「重科技、輕傳產」，包括日本10年內投入20兆日圓針對氫能冶金、CCUS碳捕捉再利用技術發展，韓國也投入1500億韓元開發節能減碳，反觀台灣的獎勵都給高科技產業。

他說，製造業是國力象徵，台灣要多元發展，不管是經濟安全、國家安全或社會安全，才能有保障，翁朝棟強調，政府不能偏食半導體，資源、資金要多支持製造業，做好節能減碳，而碳費只是手段，碳中和挑戰是不可迴避任責任。

翁朝棟說，政府要收碳費、電費又調漲，鋼鐵業真的很難經營，對目前鋼鐵景氣，他形容是「無語問蒼天」。

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