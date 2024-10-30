晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

鋼鐵公會改選 翁朝棟卸任前談碳費吐苦水

2024/10/30 17:45

鋼鐵公會理事長翁朝棟（右）今將卸任，工總常務理事何語致贈紀念章（左）。（記者林菁樺攝）鋼鐵公會理事長翁朝棟（右）今將卸任，工總常務理事何語致贈紀念章（左）。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕鋼鐵公會理事長翁朝棟今（30日）將卸任，替鋼鐵業再發聲，對碳費徵收大吐苦水，經濟部雖力挺製造業，但環境部太過重視環團聲音，鋼鐵界對於最終的碳費費率「雖不滿意，但可接受」。翁朝棟強調，製造業是國力象徵，政府不能偏食半導體，獎勵都只給高科技產業。

鋼鐵公會今舉行第23屆第一次會員代表大會，擔任兩屆、長達6年的理事長翁朝棟即將卸任。他致詞指出，鋼鐵業將面對碳中和挑戰，為了減少碳費徵收對會員廠衝擊，將在節能、溫室氣體減量部分，傾全力去協助，針對碳足跡、碳盤差將與法人智庫合作，研究開發計算軟體。

翁朝棟在討論事項也針對碳費議題發聲，他指出，鋼鐵、水泥、石化等公會都有透過工總反映，呼籲政府正視問題，為了台灣經濟需均衡發展，不是只聽環團聲音。

他說，鋼鐵公會、鋼鐵業是「很卑微請求」，希望循序漸進與國際接軌，台灣應該要跟競爭對手日本、韓國、德國相比，而不是一直跟沒有製造業的新加坡相比，對於最終碳費的費率，他說，雖不滿意，但可以接受，未來在申報自主減量部分，也還有很多問題要克服。

翁朝棟話鋒一轉，用鋼產業的年產值高達7兆，就業人員高達110萬人，但半導體業才30萬人，政府不宜「重科技、輕傳產」，包括日本10年內投入20兆日圓針對氫能冶金、CCUS碳捕捉再利用技術發展，韓國也投入1500億韓元開發節能減碳，反觀台灣的獎勵都給高科技產業。

他說，製造業是國力象徵，台灣要多元發展，不管是經濟安全、國家安全或社會安全，才能有保障，翁朝棟強調，政府不能偏食半導體，資源、資金要多支持製造業，做好節能減碳，而碳費只是手段，碳中和挑戰是不可迴避任責任。

翁朝棟說，政府要收碳費、電費又調漲，鋼鐵業真的很難經營，對目前鋼鐵景氣，他形容是「無語問蒼天」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財