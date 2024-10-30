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立委轟美商SRF廠遭撤照「雙標開鍘」 郭智輝：深刻反省

2024/10/30 17:25

立委質疑無依據而貿然撤照美商SRF廠是「雙標開鍘」，AIT也關切，恐傷害台美商業互信基礎。對此，經濟部長郭智輝允諾，會深刻反省並處理糾紛。（圖取自國會頻道）立委質疑無依據而貿然撤照美商SRF廠是「雙標開鍘」，AIT也關切，恐傷害台美商業互信基礎。對此，經濟部長郭智輝允諾，會深刻反省並處理糾紛。（圖取自國會頻道）

〔記者廖家寧／台北報導〕立委關切桃園3家SRF（固體再生燃料）廠商入駐桃園科學工業園區（桃科工）一案，質疑無依據而貿然撤照是「雙標開鍘」，AIT（美國在台協會）也關切該案，可能傷害台美商業互信基礎。對此，經濟部長郭智輝允諾，會深刻反省，並妥善處理糾紛。

可寧衛、台灣立方、立疆等3家SRF（固體再生燃料）廠進駐桃科工，開發許可在建置過程中遭桃市府駁回。

民進黨籍立委邱議瑩指出，全台SRF廠其實不少，製造廠就有48家，使用廠則有18家，環境部評比達9成以上有達到管制標準，但最受矚目的正是桃園。

邱議瑩續說，桃園現有5家運作中，近期有3家尚未運作，卻直接被桃市府廢止開發許可，其中1家美商SRF廠已蓋好9成，廠商或執照後已經投入大量資本，也要準備試運轉，結果中途卻突然莫名被撤照，理由是否充分合理？

邱議瑩指出，依照環境部規範，台灣管制SRF廠排放淨熱值或重金屬汞含量，都符合甚至高於歐盟標準，另鉛含量未被歐盟訂定，台灣就比照韓國標準，桃市府撤照基準與理由是什麼？後續該美商SRF廠更違背契約精神與信賴保護原則去申請國賠，AIT也已表達關切。

邱議瑩強調，桃市府在政權更替後任意撤銷外商開發許可，影響的不僅是經濟面，更甚者是政治面，桃市府此舉已被質疑是「雙標開鍘」，貿然撤照更可能引起外商疑慮台灣投資環境的安穩性，傷害台美的商業互信基礎，經濟部是否有行動排解糾紛？

邱議瑩強調，莫讓SRF廠遭污名化，廢棄物去化是要務，切勿讓台灣內部政爭，懂搖到外商投資台灣的信心。

經濟部長郭智輝答詢，同意上述指教，會與環境部搜集資料並詳加研議，訂立合適模式；針對美商投資信心，經濟部「會深刻反省」，會好好處理貿易糾紛。

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