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上市製藥公司善用高齡者補助計畫 提升企業技術傳承

2024/10/30 17:41

南光化學透過申請勞動部「繼續僱用高齡者補助計畫」，讓優秀人才不因屆齡退休而離開職場，創造勞雇雙贏。（勞發署雲嘉南分署提供）南光化學透過申請勞動部「繼續僱用高齡者補助計畫」，讓優秀人才不因屆齡退休而離開職場，創造勞雇雙贏。（勞發署雲嘉南分署提供）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕國內勞動人口愈趨老化，如何留下公司內的壯世代，已成為企業的重要課題；知名的南光藥廠就透過「繼續僱用高齡者補助計畫」，讓優秀的屆退職員在崗位上再發揮，延緩缺工窘境，也以豐富經驗成功協助技術傳承。

勞動部勞發署雲嘉南分署長劉邦棟表示，台灣明年將進入超高齡社會，為讓公司資深員工再展專才，並鼓勵企業繼續延攬，雇主留用65歲以上的屆退者達一定比例，且時間超過6個月，並不低於原薪資的，可獲政府補助。

劉邦棟說，前6個月將補助企業每人每月1.3萬元，第7至18個月每人每月補助1.5萬元，合計最高補助25.8萬元，藉由實質的鼓勵，續留優秀員工。

雲嘉南分署自2021年執行迄今，已協助轄區322家次企業、近500位高齡勞工續留職場，成效不錯。

劉邦棟指出，依據國發會最新推估資料，2037年45歲至64歲勞動人口將超過所有勞動力的5成，老化趨勢嚴重；而勞動部為改善缺工，並協助企業積極進用，截至今年9月已協助約15.5萬名中高齡以上的勞工就業。

南光化學數資暨人才處長王桂芬提到，製藥產線進入技術門檻較其他產業高，又面臨少子化，勞動力漸減的問題，在招募、留才上皆面臨挑戰。

王桂芬強調，勞動部的計畫讓南光續留優秀的屆退職員，緩解缺工問題，高年級生的穩定性、責任心，以及豐富經驗等，都有效幫助公司持續穩健發展。

勞動部為讓更多高齡者續留職場，「繼續僱用高齡者補助計畫」參考各行業人力需求，以及高齡者留用狀況，放寬25個行業可申請補助的留用比率，讓優秀人才不因屆齡退休而離開職場、創造勞雇雙贏。

明年度該計畫申請為即日起至113年12月31日止，歡迎事業單位續留年滿65歲（即49年1月1日至49年12月31日出生）員工，詳情可上「45⁺就業資源網」（https://45plus.wda.gov.tw/）查詢，或電洽06-6985945分機1199。

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