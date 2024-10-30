台鹽綠能爆弊案 改派副總經理李杰翰代理臺鹽綠能董事長

臺鹽綠能爆光電弊案，臺鹽公司今日上午召開臨時董事會，通過改派副總經理李杰翰代理子公司臺鹽綠能公司董事長。（臺鹽提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕臺鹽綠能爆光電弊案，臺鹽公司今日上午召開臨時董事會，通過改派副總經理李杰翰代理子公司臺鹽綠能公司董事長。

台南檢調偵辦台鹽綠能公司光電弊案，懷疑高層與廠商共謀詐財。並於上周五（25日）提告前董事長陳啟昱及前總經理蘇坤煌刑事告訴，後續將視司法調查確認本公司受損情形，評估對其等提出民事求償。

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臺鹽董事長丁彥哲表示，期許9月底上任即要求臺鹽公司及臺鹽綠能公司積極清查臺綠過去虧損原因及釐清責任歸屬。他期許新代理董事長李杰翰上任後能將過去相關爭議案件再次進行盤點與檢視，開源節流並強化公司治理。

丁彥哲指出，臺鹽綠能這幾年虧損近3億元，主要來自於與專案及施工廠商的爭議款項未解決，將積極與廠商溝通協商，必要時會採取相關法律行動確保臺綠公司應有之權益。

後續也將活化資產，在兼顧地主、養殖戶與臺綠權益下，對於尚未開發之光電案場將尋求新的推動模式以創造穩定的獲利。

另外，目前臺綠也已取得溫室氣體查驗資格，將持續配合政府政策與市場趨勢拓展相關業務，增加公司新營收。

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