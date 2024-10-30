聯電、群創搭上失速列車！外資大砍近6萬張 「它」最慘已賣逾29萬張

聯電、群創搭上失速列車！外資大砍近6萬張（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台股週三（30日）下跌106點，不過，外資僅賣超28.25億元，雖賣超較昨291.7億元大減，然電子股卻成主要提款機，其中又以聯電與群創受傷最重，光這2檔就砍近6萬張，受外資砍出衝擊，股價雙雙探底。

聯電股價在外資連續賣出下，股價早已破底，且尚未看到止跌跡象，今外資再倒貨3.18萬張，居賣超榜首，累計12天已賣超29.46萬張，在外資瘋狂砍出下，今股價再殺低，盤中一度觸及48元關卡，終場收48.15元，跌0.52%，成交量5.4萬張。

請繼續往下閱讀...

至於居今賣超第2大的群創，今在外資倒貨2.72萬張下，股價開低走低，終場大跌3.41%，收15.6元，成交量11.41萬張。

外資週三賣超前10大個股，依序為聯電（2303）3萬1811張、群創（3481）2萬7233張、台新金（2887）1萬3707張、旺宏（2337）1萬1078張、中信金（2891）9972張、彰銀（2801）5937張、矽格（6257）5112張、華新（1605）5055張、緯創（3231）4739張、中石化（1314）4152張。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法