央行宣布調高 個人每年結匯金額1千萬美元、公司1億美元

央行宣布調高國人每年累積結匯金額。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕配合打造亞洲資產管理中心，同時考量我國經貿及金融情勢，中央銀行今宣布，調整國人每年累積結匯金額，其中團體、個人由現行500萬美元提高至1000萬美元，公司、行號由5000萬美元提高至1億美元，自11月1日起實施。央行上次調整個人、公司結匯額度分別是在1992年及1997年。

央行外匯局長蔡烱民表示，目前未涉及新台幣兌換的外幣資金進出完全自由，涉及新台幣兌換的資金進出，雖有每年累積結匯金額的規定，但超過金額仍可向央行申請，資金進出相當自由；且貿易貨款及透過國內金融機構投資國外有價證券，皆無結匯金額限制，「留學、觀光、申購債券型ETF等不計入額度」，因此國人實際使用結匯額度需求有限。

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根據統計，2023年累積結匯金額使用情形，個人部分，平均每人匯入9.6萬美元、匯出13.3萬美元；公司部分，平均每家匯入101.6萬美元、匯出109.8萬美元，占累積結匯額度皆不足5%。

蔡烱民表示，雖然國人使用累積結匯額度相當低，但為了穩定匯率及維持市場秩序，仍須保有這個機制；考量我國經貿及金融情勢，國人財富攀升且投資需求增加，並配合打造台灣成為亞洲資產管理中心，加上外匯存底大增，因應外匯市場波動的韌性提高，央行決定放寬結匯額度，未來將滾動檢討資金進出相關規範，共同致力於國內資產管理業務之蓬勃發展。

央行指出，2023年我國人均GDP（國內生產毛額）為3萬2319美元，較2011年增加約55%；2023年底國人對外證券投資為1.39兆美元，較2011年成長348%，國人財富與投資需求攀升。另，2023年底我國外匯存底達5706億美元，較2011年底成長48%，因應外匯市場波動的韌性大幅提高。

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