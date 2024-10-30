IHRA 2024年大會在台舉行 江耀宗：世界更了解台灣高鐵技術

IHRA 2024年大會在台舉行，圖右為董事長江耀宗，圖左為IHRA會長宿利。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕國際高鐵協會IHRA 2024年大會選擇在台灣舉行，並由台灣高鐵公司協辦。台灣高鐵董事長江耀宗指出，希望透過國際會議，讓國人以及世界都更加了解台灣高鐵的技術實力，以及國際高鐵同業對台灣高鐵的重視，透過IHRA平台的交流，台灣高鐵將持續向國際社會回饋我們的營運與服務經驗，共同推動高鐵技術的進步與發展。

至於台灣高鐵何時輸出，台灣高鐵指出，會配合IHRA、新幹線以及各國規畫進行中。

請繼續往下閱讀...

江耀宗指出，目前高鐵每日運量21萬人次，周末更高，已經跟日本車商簽約，引進12組新世代列車，目前引進時程沒改變，且維修設施也已建立，且有提升。

國際高鐵協會（IHRA）成立於2014年，今年正好成立10周年。成立宗旨在透過促進國際合作為世界各地高鐵的發展做出貢獻，並希望與擁有安全、可靠、高效運輸的高鐵系統的國家，分享高鐵建設資訊、知識和經驗。今年IHRA大會將有來自12國家、約200人參加，這也顯示台灣高鐵的營運經驗與發展成就，獲得國際高鐵產業相當的重視。

江耀宗說，台灣高鐵僅用7年完成345公里之高鐵建設，藉由與國際大型工程專家合作，嚴密規劃專案時程控管，並引進第三方獨立驗證機制，以確保高鐵建設過程中之效率與可靠，為台灣高鐵的安全營運奠定堅實的基礎。

江耀宗表示，台灣高鐵承襲日本新幹線的安全和高效率，作為新幹線海外輸出首例，通車前JR東海即協助駕駛及相關人員訓練；通車後亦協助台灣高鐵完成數項重大核心系統更新，在未來高鐵新世代列車之導入後也將繼續提供技術支援。

江耀宗說，台灣高鐵持續推動本土維修物料的開發，並結合台灣產業與研究機構，讓多項重要的維修機具Made in Taiwan，例如：駕駛模擬機、轉向架走行測試設備與多功能工程車等，持續精進與提升技術實力。同時，也積極應用台灣卓越的資通訊技術，打造手機APP購票與多元化付款管道，提升管理效率並改善旅客的體驗。並積極推動「搭高鐵．遊台灣」等多樣化旅遊產品，吸引國內外旅客利用高鐵的便利性。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法