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均華8、9月每股盈餘1.56元 年增8倍

2024/10/30 16:38

均華今公告9月營收1.37億元，年增71.25%。（資料照）均華今公告9月營收1.37億元，年增71.25%。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕封裝設備股均華（6640）今公告9月營收1.37億元，年增71.25%，稅前淨利3千9百萬元， 較去年同期的4百萬元成長875%，歸屬母公司業主淨利為3千1百萬元、年增1450%， 每股盈餘1.08元，較去年同期0.07元年增1442.86%。

均華並公告8月、9月累計營收為3.06億元、年增101.32%，稅前淨利5千6百萬元、較去年同期虧損8百萬元成長800%，歸屬母公司業主淨利為4千4百萬元，較去年同期虧損6百萬元年增833.33%，每股盈餘1.56元，較去年同期虧損0.22元成長809.09%。

均華日前已公布第3季營收4.74億元，季增12%營業利益7838萬元、季增約23%，因業外轉為虧損影響，單季稅前淨利下滑至7319萬元，季減9.8%，較去年同期則大幅成長逾23倍。

均華主要供應晶粒挑揀機及黏晶機，今年前9月累計營收為15.92億元，年增123.11%，稅前淨利約3.3億元，年增538.3%。上半年歸屬母公司淨利2.04億元，年增3.74倍，每股稅後盈餘7.2元。

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