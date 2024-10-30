名師解盤》 解豐銘：短線市場資金 轉趨謹慎觀望

聯邦投信資產管理部經理人解豐銘。（業者提供）

聯邦投信資產管理部經理人 解豐銘

從總經面來看，美國10月密西根大學消費者信心指數從初值68.9上修至70.5，創半年新高，高於預期；美國10月標普製造業PMI初值47.8，服務業PMI初值55.3，兩者皆創2個月新高，美國經濟仍符合降息條件，即通膨與經濟成長皆持續放緩。美國總統大選 （11月5日）進入最後階段，目前選情膠著且不確定性高，加上總統候選人川普近期聲勢上揚，民調上漲，市場擔心若川普當選，可能讓整個金融市場更具不確定性和波動性，短線市場資金轉趨謹慎觀望，整體仍維持高檔區間震盪走勢。

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今日加權指數受電子股及航運股上漲影響，個股漲跌互見，指數在月線附近震盪，權值族群以鴻海集團及貨櫃/散裝族群相對強勢，上櫃族群以板卡族群表現佳，加權指數下跌118.15點，收在22,808.44點。

從籌碼面來看，近期外資在期貨和選擇權市場部分，外資加碼空單532 口，整體未平倉淨空單40874 口，外資台指期籌碼偏空，散戶多空比17.5%，散戶籌碼操作偏多。現貨部分，美國大選進入倒數，共和黨候選人川普抨擊拜登總統簽署的《美國晶片法》鼓勵企業在美國生產更多晶片，以減少美國對亞洲的半導體依賴，是錯誤的，反而美國政府應透過加徵關稅的方式，把關稅提高到夠高水平，讓晶片製造商投入更多自有資金在美國建廠，川普也提出台灣應付美國保護費，市場擔憂川普效應再起，拖累台股，籌碼面來看，短線指數和個股較偏空操作與靜待觀望。

從基本面來看，地緣政治風險、美國選舉不確定性未除，接下來將進入美國和台股財報和法說的密集公佈期，而11月的輝達依然是未來市場高度關注的焦點，短線股價表現較容易隨基本面和展望預期波動。預期第四季在選舉不確定性淡化，基本面上搭配AI新產品出貨、半導體先進製程需求持續，指數仍有機會挑戰前高。電子部分看好AI相關的半導體、伺服器、PCB族群、蘋果概念股和低軌道衛星;傳產的部分看好，電力、生技醫療和機器人概念股，建議投資人可利用Q4布局明年中期看好的趨勢股。

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