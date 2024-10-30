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新制勞退基金450億元資金 再徵5家受託機構代操

2024/10/30 16:07

勞動基金運用局今（30）日公告，將公開徵求新制勞工退休基金113年度國內投資受託代操機構。（記者李靚慧攝）勞動基金運用局今（30）日公告，將公開徵求新制勞工退休基金113年度國內投資受託代操機構。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動基金運用局今（30）日公告，將公開徵求新制勞工退休基金113年度國內投資受託代操機構，本次投資為「絕對報酬類型」，年報酬率需達6.61%，預計徵選5家受託機構，每家受託金額新臺幣90億元，總委託金額共計450億元。

有意投標的業者，除了資產規模須達標準，為防止弊端，也須符合資格限制。包括沒有與運用局有任何訴訟或仲裁案件．5年內未受金管會警告以上處分。此次委託採「團隊經理人制」，主、協管投資經理人5年內不能有受金管會命令停止或解除職務處分的紀錄。

勞動基金運用局指出，本次規劃的委任類型為絕對報酬型，目標年報酬率比以往更高，須達6.61%，計算方式為證交所公告的近5年年底股票集中市場平均殖利率（目前為3.61％），加計300個基本點（即加計3％）。

勞動基金運用局表示，因應臺股市場規模成長，並考量基金績效提升及目標達成可行性，經綜合評估後，目標報酬率由過去加計250個基本點（1個基本點為0.01%），提高至加計300個基本點，期許受託機構積極創造報酬，提升基金整體績效。

此外，為落實永續投資策略，持續以編製永續報告書的上市櫃公司為投資標的，希望在兼顧收益前提下，透過資本市場力量，導引企業重視永續發展。

這也是勞動基金運用局近月第２個代操業者徵選，9月底運用局公告徵求「全球永續不動產有價證券型」國外委任投資，公開徵求四家受託機構，每家4億美元、總額度16億美元。除了投資標的需符合ESG標準，更要求受託機構得達到年報酬率9％，收件期限至113年11月5日下午5時。

勞動部表示，本次委託案為例行資金配置，屬於年度資產配置規劃的資金運用。除了台股投資，也在既定的年度資產配置計畫下，將資金持續分散布局國內外股票、債券，以及股票、債券以外的另類資產。

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