秋颱康芮結構趨強 石門翡翠5水庫速發洩洪警戒

水利署今針對石門（見圖）、翡翠等5座水庫堰壩進行預防性放水調節作業。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕秋颱康芮結構日趨完整，登陸台灣機率提高，為防範秋颱康芮帶來致災性大雨，水利署今針對石門、翡翠等5座水庫堰壩進行預防性放水調節作業，提醒民眾遠離河床以策安全。

水利署指出，北北桃地區的石門水庫、新北的翡翠水庫與直潭壩正在進行調節性放水作業，提醒下游大漢溪、北勢溪、新店溪的民眾，請勿逗留河床以策安全；另台南的鏡面水庫、屏東的牡丹水庫日前已放水調節，目前也正在放水中。

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截至今天下午3點，石門水庫蓄水率96.21％、翡翠水庫76.87%、直潭壩43%、鏡面水庫滿庫、牡丹水庫96.78%。

水利署長賴建信今在立法院經濟委員會上報告，週一起水利署就啟動防颱準備，首先是主要水庫都已接近或達到滿庫水位，週一起就預先進行調節性放水。

賴建信續說，水利署已盤點先前潭美颱風與山陀兒颱風的致災點，補足防颱缺口與搶修漏點，另河川疏濬也是非常重要，全台疏濬量已達590萬立方公尺。

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