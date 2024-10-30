多騎10分鐘省1000萬？新竹縣2首購友善區還有3字頭房價

多騎10分鐘省1000萬？新竹地區有2首購友善區，包括南寮及香山牛埔，目前還有3字頭的房市物件。 （記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕隨著政府的打房及銀行的限貸令，讓今年第四季的房市交易出現趨緩情形，大新竹地區的房市交易情況如何？根據房仲業者統計，大新竹地區的房市需求仍維持強勁，首購族往蛋白區移動情況也越來月多，其中位在香山區的牛埔地段，只要騎車跨區移動多10分鐘，就能省千萬元，而南寮地區更有3字頭物件，是首購友善區段。

房仲業者表市，3年前新竹的房價所得比低於全台平均，但近期房價走揚，目前房價已與新北市不相上下，觀察科學園區就業人口穩定增長，5年來增幅達16%，持續帶動剛性需求。但第七波信用管制實施後，市場回歸首購環境，蛋黃區湳雅大潤發週邊、光華商圈、武陵商圈等屋齡較高中古屋；蛋白區牛埔、南寮地區的新成屋，是新竹相對首購友善的區段。

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只要多騎車10分鐘，就能省下1000萬，同時擁有更大的居住空間，業者指出，越來越多園區客戶想往香山區牛埔看房，週邊10-15年屋齡平均單價45-50萬，3房總價約1800-2100萬元。因新竹腹地小，騎車10分鐘即可跨區享受北區生活機能，且牛埔離主幹道中華路近，南來北往都方便，開車5分鐘即可到茄苳景觀大道，再開就能銜接國道三號；隨著公道三路開通，也讓牛埔直通68快速道路，近期越來越受首購族歡迎。

另值得首購族關注的是南寮地區，南寮新成屋屋齡普遍在5-10年之間，較舊大樓也才16年，電梯大樓2房總價約1100萬元、3房則在1400-1500萬元左右，單價約35萬上下，騎車到市區僅需10-12分鐘，適合生活圈在市區的購屋族，且該區目前約15個建照在申請，顯示建商看好此區發展性。

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