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光寶新AI電源下季放量 液對液散熱明年出貨

2024/10/30 15:04

光寶科（2301）總經理邱森彬今天在法說會表示，用於新一代AI伺服器的33kW電源第4季陸續出貨，預計明年首季放量。（記者方韋傑攝）光寶科（2301）總經理邱森彬今天在法說會表示，用於新一代AI伺服器的33kW電源第4季陸續出貨，預計明年首季放量。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕光寶科（2301）總經理邱森彬今天在法說會表示，用於新一代AI伺服器的33kW電源第4季陸續出貨，預計明年首季放量，在散熱系統方面，「液對氣（Liquid to Air）」第4季交付樣品，「液對液（Liquid to Liquid）」已完成系統測試，預期2025年啟動出貨。

光寶科第3季營收367.73億元，季增10.47%、年減7.96%，其中，光電產品佔20%，雲端物聯網34%，資訊與消費性電子46%；合併毛利率22.4%，季增0.2個百分點、年減1.2個百分點；營益率10.7%，季增0.8個百分點、年減0.9個百分點；稅後淨利33.9億元，季增8.82%、年減25.62%；每股盈餘1.48元，季增8.8%、年減25.62%。

邱森彬指出，第4季核心事業持續成長，主要動能為AI伺服器、高階資訊產品電源與相關管理系統；光電半導體也將受惠於AI機器視覺、穿戴、安防市場提升可見光、不可見光應用的需求；資訊電子部門高階輸入裝置、衛星電源產品出貨也可望增速。

邱森彬提到，產能佈局上，將於越南擴充液冷散熱製造能量，同時在北美主要城市佈署人力，持續擴大售後服務團隊，提供高效率的客製化服務與全球化供應鏈管理。此外，旗下600w AI伺服器電源已受客戶採用，未來AI相關產品的營收比重將繼續上升，目標第4季業績季對季、年對年雙重成長。

邱森彬說，光寶在今年的開放運算計畫（OCP）高峰會當中，首度展示基於輝達（NVIDIA）架構驅動的整合式 AI 雲端伺服器整合機櫃解決方案，結合光寶電源管理軟硬體系統整合能力，進一步推出家用能源管理解決方案，已於第3季進入北美市場，在旗下IOE策略下，逐步邁向儲能，節能，控能以及轉能的市場應用，達成Net Zero策略目標。

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