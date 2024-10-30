立委籲電動車電池產地應納入投保風險係數 保險局：後續研議

立委林楚茵今天向金管會質詢指出，國內電動車電池產地，應該納入投保風險係數。（資料照／記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕立法院財政委員會今日排定金管會業務報告。針對電動車保險現況，民進黨立委林楚茵表示，目前市面上車主能選擇的保單仍然有限，希望金管會鼓勵保險業提出多元保險方案，以利車主選擇；此外，她也關心中國製電動車電池屢傳安全疑慮，呼籲金管會應納入投保風險係數考量。

林楚茵指出，電動車專屬保險參考條款今年4月上路，但是目前僅有少數保險公司願意承保電動車，而且保單選擇有限，不利於車主選擇最適合的保障方案。她呼籲，金管會與保險局應持續推動電動車專屬保單的多元化，為車主提供更豐富的保險選擇，也才能健全保險業發展。

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「電動車的核心在於電池，而電池來源直接關乎車輛安全」林楚茵強調，許多電動車電池來自中國，品質及安全性屢遭質疑。林楚茵呼籲金管會應將電池產地納入投保風險係數，才能加強保險的精準定價。

對此，金管會主委彭金隆回應表示，金管會將持續研究並評估相關風險因素，提供多元化的電動車保險產品，並考量環境變化完善差別費率政策，以增進保險市場的多元選擇與風險控管。保險局長王麗惠則回應，後續將研議電動車電池納納入保險係數參考。

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