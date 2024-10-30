晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

立委籲電動車電池產地應納入投保風險係數 保險局：後續研議

2024/10/30 14:09

立委林楚茵今天向金管會質詢指出，國內電動車電池產地，應該納入投保風險係數。（資料照／記者王孟倫攝）立委林楚茵今天向金管會質詢指出，國內電動車電池產地，應該納入投保風險係數。（資料照／記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕立法院財政委員會今日排定金管會業務報告。針對電動車保險現況，民進黨立委林楚茵表示，目前市面上車主能選擇的保單仍然有限，希望金管會鼓勵保險業提出多元保險方案，以利車主選擇；此外，她也關心中國製電動車電池屢傳安全疑慮，呼籲金管會應納入投保風險係數考量。

林楚茵指出，電動車專屬保險參考條款今年4月上路，但是目前僅有少數保險公司願意承保電動車，而且保單選擇有限，不利於車主選擇最適合的保障方案。她呼籲，金管會與保險局應持續推動電動車專屬保單的多元化，為車主提供更豐富的保險選擇，也才能健全保險業發展。

「電動車的核心在於電池，而電池來源直接關乎車輛安全」林楚茵強調，許多電動車電池來自中國，品質及安全性屢遭質疑。林楚茵呼籲金管會應將電池產地納入投保風險係數，才能加強保險的精準定價。

對此，金管會主委彭金隆回應表示，金管會將持續研究並評估相關風險因素，提供多元化的電動車保險產品，並考量環境變化完善差別費率政策，以增進保險市場的多元選擇與風險控管。保險局長王麗惠則回應，後續將研議電動車電池納納入保險係數參考。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財