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中資劣質帷幕牆貨入侵台北雙子星 郭智輝：已駁回申請

2024/10/30 13:41

經濟部長郭智輝強調，會建立基準嚴審中資，雙子星帷幕牆涉中資投入的案子已被退掉。（圖取自國會頻道）經濟部長郭智輝強調，會建立基準嚴審中資，雙子星帷幕牆涉中資投入的案子已被退掉。（圖取自國會頻道）

〔記者廖家寧／台北報導〕針對中國帷幕牆洗產地以低價產品，打進我國市場，甚至連知名建案雙子星可能也使用中國貨，引起業者疾呼須正視問題。對此，經濟部長郭智輝表示，經濟部會建立基準嚴審中資，該案已被退掉。

民進黨籍立委蔡易餘今在立法院經濟委員會上關切，我國許多產業被中國資金侵略，尤其是隱而未見之處，舉例而言，藝人吳宗憲過去投資LED產業，結果被中國低價競爭打趴，國民黨籍立委吳宗憲也曾在今年8月開記者會強調須正視中資以遁入新加坡或香港的方式，壟斷台灣帷幕牆市場。

蔡易餘續指，帷幕牆工會也反映中資壟斷帷幕牆市場的問題，就連台北未來指標建案雙子星幾乎都被中資滲透，經濟部對中資審查是否足以嚴格？現在中資假借新加坡之名，中國有低價競爭優勢，那台灣本身的自我防護呢？經濟部站在第一線一定要正視壟斷情況並嚴加審查。

郭智輝答詢，業者有反映，經濟部就會列入檢討事項，會建立基準嚴審，「您剛剛所指正的那個案子，我們已經退掉了」。

經濟部投審司補充，雙子星帷幕牆案申請廠商是新加坡江河公司，是以中資名義來申請，經過投審司嚴審後未通過，新加坡江河公司也在本月18日撤回申請案。

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