北京恒泰豐內訌！原董座韓家宸聲明反控：做賊喊捉賊

北京恆泰豐餐飲日前召開股東臨時會改選董監事，拉下原董事長、大成集團副總韓家宸，並推舉林禮宏出任董事長。（資料照）

〔記者王憶紅／台北報導〕針對鼎泰豐中國華北新任董事長林禮宏控告原董事長韓家宸、原總經理楊炳坤涉犯刑法侵占及背信罪一事，韓家宸發出個人聲明指出，孫鐵漢先生夫婦和同夥林禮宏造謠抹黑，大張旗鼓的做賊喊捉賊，已經涉嫌刑事公然侮辱、誹謗犯罪，他們製造的任何爭議，將委請律師一切透過司法解決。

韓家辰也透過律師指出，林禮宏顯然欠缺基本常識，對跨國跨境文件需經認證、公證亦不知曉，於所謂接管未果後，竟通知媒體將於 10 月 30 日上午至台北地方檢察署控告本人涉犯背信、侵占罪嫌。林禮宏所述完全是子虛烏有，抹黑污衊，已嚴重毀損本人名譽，涉犯誹謗、誣告罪嫌，且充分顯示不具備基本經營跨境業務常識，行事作風沒有道德底線。

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韓家辰也透過律師發出聲明。（記者王憶紅翻攝）

韓家宸今日發出逾2000字個人聲明，文中從他與恒泰豐 股東孫鐵漢等人共同合作，到如今內鬨的情形。韓家辰強調，公司清算就不可以再行營業，鼎泰豐既已和恒泰豐公司終止品牌授權合約，依法品牌授權向後已經不存在，也就不可能對一家已經清算的公司繼續授權營業。林禮宏召開股東會要恆泰豐公司繼續營業，並稱獲得鼎泰豐繼續品牌權，不僅令人錯愕、更令人痛心。

以小籠包紅遍全球的「鼎泰豐」，8月傳出10月底將撤出中國華北市場，但北京恒泰豐餐飲今年10月22日召開股東臨時會改選董監事，拉下原董事長韓家宸，並推舉林禮宏出任董事長；新任董事長林禮宏今日赴台北地檢署，以韓家宸未經董事會及母公司北京巨人控股公司股東會同意，擅自宣布結束北京等地共14家鼎泰豐餐廳，遭解任職務後又拒絕交接，因此控告韓家宸與原總經理楊炳坤涉犯刑法侵占及背信罪。

韓家宸個人聲明全文：

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