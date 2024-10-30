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沒跟上AI熱潮代價大 三星7月以來市值蒸發逾3.9兆

2024/10/30 12:22

三星7月至今市值蒸發1220億美元（3.91兆元）。（路透）三星7月至今市值蒸發1220億美元（3.91兆元）。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕南韓科技巨頭三星（Samsung）在這波全球AI（人工智慧）熱潮當中，起步明顯慢了其他公司，幾個月前，三星利潤回升，股價也飆至歷史新高，似乎已經準備好受惠AI領域，然而在晶片持續落後競爭對手的情況下，三星股價直落，7月至今市值蒸發1220億美元（3.91兆元）。

《彭博》報導，由於人們擔心三星在AI記憶體領域持續輸給規模較小的競爭對手SK海力士（SK Hynix），且在晶圓代工領域無法超越台積電（2330），三星的股價已從7月9日寫下的今年高點跌了32％，市值損失1220億美元（3.91兆元），超越全球任何1家晶片製造商。

儘管三星已承諾，將徹底改革已恢復公司競爭力，但包括百達資產管理（Pictet Asset Management）、駿利亨德森投資（Janus Henderson Investors）在內的國際基金管理公司並不相信局面即將被扭轉，自7月底以來，海外投資人淨賣出三星價值約107億美元（約新台幣3435.2億元）的股票。

智慧手機和其他消費電子產品仍佔三星銷售最大佔額，但近年來最大的利潤一直是由半導體貢獻。由於晶片業務近期陷入危機，三星本（10）月罕見地就令人失望的業績向投資人致歉。

三星的情況凸顯出AI已成為今天晶片產業贏家和輸家的關鍵因素，隨著外資紛紛撤離三星，輝達（Nvidia）已成為全球市值規模最大的公司之一，曾一度超越蘋果（Apple），登上全球市值冠軍寶座，台積電今年市值則增加超過3300億美元（約新台幣10.5兆元）。

三星在公佈Q2營業利潤飆升15倍後，公司股價一度創下歷史新高，到了8月，投資人也樂觀地認為，三星可以贏下更多為輝達提供高頻寬記憶體（HBM）的業務，然而情況很快就惡化了。在SK海力士開始量產沒多久後，三星在10月承認新1代HBM晶片將延後推出，與此同時，美光（Micron）也在增加HBM業務，報告稱相關產品需求強勁。

除了在AI記憶體方面的落後之外，三星多年以來一直在努力縮小與台積電在代工業務上的差距，為此付出了高昂的代價。與英特爾一樣，三星在擴大晶片代工業務的計劃中，也遇到了類似的困難，目前正在採取裁員和其他的措施來止血。

三星將在週四（31日）發佈詳細的Q3財報，值得關注的是，由於公司高層持續存在不確定性，管理階層預計將在年底前進行改組。

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