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強颱康芮逼近恐放颱風假 保險業提醒理賠等服務不休息

2024/10/30 11:23

強颱康芮逼近恐放颱風假，保險業提醒客戶關懷服務不休息（記者李靚慧攝）強颱康芮逼近恐放颱風假，保險業提醒客戶關懷服務不休息（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕康芮颱風來勢洶洶，秋颱威力不容小覻，中國信託金控子公司台灣人壽及中國信託產險提醒，民眾做好防颱措施，即使屆時地方主管機關宣布颱風停班停課，台灣人壽、中信產險已同步成立緊急應變小組，各項關懷服務及理賠並不休息。

台灣人壽指出，因應颱風可能帶來強風暴雨災損，台灣人壽啟動受災保戶「快速理賠服務及預付醫療保險金｣、「續期保費緩繳3個月」、「保單借款利息緩繳6個月」、「補發保單工本費優惠」及「緩繳房屋貸款本金及利息1年」；中信產險成立「颱風災損服務中心」，啟動快速理賠暨緊急應變關懷服務。

台壽強調，颱風期間第1線客戶服務人員維持正常服務，密切注意颱風動態，加強各地服務通報機制，主動查詢比對受災保戶及關懷聯繫，若颱風災害符合保單理賠條件的傷亡保戶，即啟動快速理賠服務及預付醫療保險金，所需文件後補即可，而身故件及失蹤件也將從寬認定。

台灣人壽提醒保戶，若颱風期間有理賠需求，可至全臺各地7-ELEVEN的ibon使用「便利賠」，或台灣人壽官網「龍e賠」線上服務申請，依系統操作隨時均可上傳資料申請理賠，再將正本寄回台灣人壽總公司即可完成申請。

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