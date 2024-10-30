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北京恒泰豐內訌 新董座狀告原董座侵占與背信

2024/10/30 10:40

北京恒泰豐新任董事長林禮宏（圖中）今日赴台北地檢署，控告原董事長韓家宸與原總經理楊炳坤涉犯刑法侵占及背信罪。（記者王定傳攝）北京恒泰豐新任董事長林禮宏（圖中）今日赴台北地檢署，控告原董事長韓家宸與原總經理楊炳坤涉犯刑法侵占及背信罪。（記者王定傳攝）

相關新聞請見：北京恒泰豐內訌！原董座韓家宸聲明反控：做賊喊捉賊

〔記者王定傳／台北報導〕以小籠包紅遍全球的「鼎泰豐」，8月傳出10月底將撤出中國華北市場，但北京恒泰豐餐飲今年10月22日召開股東臨時會改選董監事，拉下原董事長韓家宸，並推舉林禮宏出任董事長；新任董事長林禮宏今日赴台北地檢署，以韓家宸未經董事會及母公司北京巨人控股公司股東會同意，擅自宣布結束北京等地共14家鼎泰豐餐廳，遭解任職務後又拒絕交接，因此控告韓家宸與原總經理楊炳坤涉犯刑法侵占及背信罪。

恒泰豐新任團隊表示，今年8月26日，韓家宸宣稱10月底將結束北京等14家鼎泰豐分店，但恒泰豐唯一股東「北京巨人」公司上週召開股東臨時會，全面改派恒泰豐董監事，解任韓家宸董事長職務。

恒泰豐新任團隊強調，韓家宸未經恒泰豐董事會討論決定，亦未向母公司北京巨人報准，逕宣布北京等鼎泰豐分店結束營業，損害股東利益。

林禮宏則指出，恒泰豐公司原本由韓家宸及楊炳坤於中國華北地區負責業務，北京巨人指派恒泰豐新任團隊積極處理後續經營事項，但韓家宸拒絕交接所有財產、印章、帳簿及文件等資料。

林禮宏表示，新任團隊曾於10月22日及25日兩次分別發函告知，將於10月23日及28日前往之前恒泰豐公司的所在地進行交接，怎料，新任團隊抵達該處，韓、楊兩人卻拒絕開門而無法進入辦公處所，更無法進行交接。

恒泰豐新任團隊表示，因為相關財務、人事、租金、設備等，均亟待恒泰豐公司新任董事繼續處理，因此韓家宸侵佔上述物品，除違背董事長及董事應有的忠實及善良管理人注意義務外，亦造成恒泰豐公司及北京巨人公司巨大損失。

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