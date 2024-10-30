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焦點股》中裕：接獲國外CDMO訂單 股價一度站上所有均線

2024/10/30 09:59

中裕CDMO業務首度接獲國外委託訂單，近期將簽約。（圖:截取自中裕官網）中裕CDMO業務首度接獲國外委託訂單，近期將簽約。（圖:截取自中裕官網）

〔記者陳永吉／台北報導〕原專注於愛滋新藥開發的中裕（4147），近年因竹北廠完工，開始切入CDMO（委託開發暨製造服務）業務，該公司昨天宣布，已獲得美國客戶評選通過，針對其抗體臨床試驗藥物提供相關生產製造服務，此為公司開始提供CDMO業務後首次國外委託案件。中裕表示，預計近期將完成正式契約簽署，再啟動技術移轉，並進行分析測試和相關生產製造活動。

中裕股價今日一度上漲近4.2%，站上所有均線，截至9:38分，中裕股價上漲2.2元，來到83.1元、漲幅2.7%，成交量約525張。

中裕指出，這項來自國外的委託生產對公司是一個重要的里程碑，反映公司CDMO服務能力已跨入國際。中裕竹北蛋白質抗體藥物廠配置有數個50至2000升生物反應器，可提供臨床及商業用藥生產需求。

中裕進一步表示，竹北廠在2022年和2023年已通過美國FDA的查驗，且無任何缺失報告，且具備先進設備和充足的產能配備，有能力為生技產業委託客戶提供製程開發、技轉放大、GMP批次生產等各項服務。

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