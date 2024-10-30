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焦點股》精測：Q3獲利佳 股價連4漲

2024/10/30 09:57

精測受惠Q3獲利佳，股價連4漲（記者洪友芳攝）精測受惠Q3獲利佳，股價連4漲（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體測試介面廠精測（6510）營運好轉，第3季每股稅後盈餘3.25元，單季獲利超過上半年，並創近7季新高，第4季將續成長，全年營收拚雙位數成長，激勵今股價開高走高，以561元開出，截至9點30分，盤中股價最高達584元，上漲37元、漲幅逾6.7%，連4漲，成交量477張。

精測昨公佈第3季財報，營收9.16億元，季增26.86%、年增32.44%，受惠旺季及AI製造布局效益顯現，稅後盈餘1.06億元，季增59.28%、年增達近8.97倍，每股稅後盈餘3.25元，單季賺贏上半年，並創近7季獲利新高。

精測今年前3季累計營收23.15億元、年增約9.63%，營業利益1.35億元，較去年同期虧損0.68億元轉獲利，稅後盈餘1.87億元、年增達近11.4倍，每股稅後盈餘5.72元，較去年同期營運低谷顯著回升。

精測表示，受惠全球多家半導體客戶對智慧手機次世代晶片（AP）、高速運算（HPC）等測試介面需求增溫，接單轉旺，帶動第3季營收成長；AI製造導入8年，第一線關鍵站點製造作業進入成熟階段，在旺季之際，發揮提升稼動率及品質效益，帶動獲利強彈與成長高過營收。

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