晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經政策 影音專區 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

比特幣逼近新高 ! 24小時空頭清算金額達36億元

2024/10/30 11:00

美國大選倒數計時，近日比特幣大漲、價格已逼近3月份創下的歷史高點。（路透）美國大選倒數計時，近日比特幣大漲、價格已逼近3月份創下的歷史高點。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著美國大選臨近，比特幣在短短1週內上漲了近12%，攀升至7萬3000美元（約新台幣234萬元）。根據CoinGlass的數據，在過去24小時內，比特幣的空頭清算金額已超過1.13億美元（約新台幣36.22億元）。

據報導，在期權交易員紛紛押注，11月5日選舉日前後的隱含波動率居高不下，比特幣價格在11月底達到8萬美元（約新台幣256萬元）的高峰。截至目前，10月美國現貨比特幣ETF已吸引約36億美元（約新台幣1154億元）的淨流入。

報導指出，美國總統即將揭曉，市場將比特幣的上漲視為「川普交易」，因共和黨總統候選人川普在競選期間公開支持數字資產。

IG Australia Pty市場分析師湯尼·西卡莫爾（Tony Sycamore）指出，比特幣的價格走勢「反映了市場對川普勝選預期的增強」。他補充說，比特幣需要「穩定突破」7萬美元（約新台幣224萬元），才能讓市場更具信心，認為有機會衝破3月份創下的7萬3798美元（約新台幣236.5萬元）歷史高點。

據報導，川普承諾將美國打造成全球加密貨幣的中心，而賀錦麗則提出了更為謹慎的方法，主張建立監管框架，兩者形成了對比。

支持川普的馬斯克發佈了一條含有2張圖片的推文，其中一張是馬斯克先前為川普拉票的活動照片，背面附有選民持有「TRUMP」的告示牌，另一張疑似是透過AI功能，將馬斯克的人像替換成狗狗幣的照片。

馬斯克將狗狗幣與川普捆綁在一起，推動狗狗幣飆升近18%。

加密衍生品服務提供商Cega的聯合創始人豐崎亞里沙（Arisa Toyosaki）表示，馬斯克與川普競選團隊的聯繫提振了市場情緒，令交易員更加樂觀。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經政策 影音專區 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財