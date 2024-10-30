比特幣逼近新高 ! 24小時空頭清算金額達36億元

美國大選倒數計時，近日比特幣大漲、價格已逼近3月份創下的歷史高點。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著美國大選臨近，比特幣在短短1週內上漲了近12%，攀升至7萬3000美元（約新台幣234萬元）。根據CoinGlass的數據，在過去24小時內，比特幣的空頭清算金額已超過1.13億美元（約新台幣36.22億元）。

據報導，在期權交易員紛紛押注，11月5日選舉日前後的隱含波動率居高不下，比特幣價格在11月底達到8萬美元（約新台幣256萬元）的高峰。截至目前，10月美國現貨比特幣ETF已吸引約36億美元（約新台幣1154億元）的淨流入。

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報導指出，美國總統即將揭曉，市場將比特幣的上漲視為「川普交易」，因共和黨總統候選人川普在競選期間公開支持數字資產。

IG Australia Pty市場分析師湯尼·西卡莫爾（Tony Sycamore）指出，比特幣的價格走勢「反映了市場對川普勝選預期的增強」。他補充說，比特幣需要「穩定突破」7萬美元（約新台幣224萬元），才能讓市場更具信心，認為有機會衝破3月份創下的7萬3798美元（約新台幣236.5萬元）歷史高點。

據報導，川普承諾將美國打造成全球加密貨幣的中心，而賀錦麗則提出了更為謹慎的方法，主張建立監管框架，兩者形成了對比。

支持川普的馬斯克發佈了一條含有2張圖片的推文，其中一張是馬斯克先前為川普拉票的活動照片，背面附有選民持有「TRUMP」的告示牌，另一張疑似是透過AI功能，將馬斯克的人像替換成狗狗幣的照片。

馬斯克將狗狗幣與川普捆綁在一起，推動狗狗幣飆升近18%。

加密衍生品服務提供商Cega的聯合創始人豐崎亞里沙（Arisa Toyosaki）表示，馬斯克與川普競選團隊的聯繫提振了市場情緒，令交易員更加樂觀。

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