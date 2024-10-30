疑與華為有潛在聯繫 日經亞洲：台積電至少切斷供貨2公司

《日經亞洲》28日引述知情人士消息指出，台積電已切斷供貨給至少2家與華為有「潛在聯繫」的晶片開發商。（彭博）

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國華為用於AI的「昇騰（Ascend）910B處理器」近日被發現使用的疑似是台積電7奈米製程，後續傳出是華為透過第三方向台積電下單買晶片。有外媒28日引述知情人士消息指出，台積電目前已暫停對至少2家晶片開發商出貨，原因是這些公司企圖規避美國制裁幫助華為取得台積電生產的晶片。

半導體研究機構TechInsights日前發布報告表示，經拆解華為AI伺服器晶片昇騰910B，發現有疑似台積電以7奈米製程製造的晶片。起初外界猜疑台積電是否違反美國針對華為的出口管制，幫華為生產AI或智慧手機晶片，但台積電發聲強調，公司一向遵循所有可適用的法令與法規，包括可適用之出口管制法規，他們自2020年9月中旬起就不再向華為出貨。後續有消息指稱，華為是利用「白手套」向台積電下單，台積電得知後即通報美方。

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《日經亞洲》（Nikkei Asia）28日引述知情人士消息指出，台積電已切斷供貨給至少2家與華為有「潛在聯繫」的晶片開發商，因為懷疑這些公司試圖規避美國對華為的制裁。知情人士透露，這2家公司曾經下單生產使用台積電7奈米製程的晶片，近期訂單數量逐漸增加，引起台積電警覺。

《路透》26日報導，隸屬加密貨幣挖礦公司「比特大陸」的晶片設計公司「算能科技」，就是華為的白手套，有消息人士稱算能向台積電下單的晶片與在華為昇騰910B上發現的晶片相符，台積電已暫停向算能出貨。不過算能喊冤，宣稱從未與華為存在任何直接或間接的業務往來，一直以來嚴格遵守包括美國出口管制在內各項法律規範。

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