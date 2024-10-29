好消息！台美租稅協定談判將登場 財部：對雙向投資帶來互惠效益

台美租稅協定談判將登場，財政部表示，可對雙向投資帶來互惠效益。（彭博）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕美國財政部今宣布，美台將開始就解決雙重課稅問題展開全面協議談判。對此，財政部晚間發布新聞稿表示，歡迎美方積極回應避免雙重課稅議題，也感謝美國行政部門及國會長期對推動台美避免雙重課稅協定的支持；洽簽台美避免雙重課稅協定，預期可對台美雙向投資關係帶來互惠實質效益。

財政部說明，美國為我國主要經貿投資往來國家之一，洽簽台美避免雙重課稅協定，消除雙邊投資經貿活動的租稅障礙，預期可對台美雙向投資關係帶來互惠實質效益，包括使我國企業在美國可獲得與其他美國協定夥伴國企業相同的賦稅待遇，也可相應吸引美國企業更廣泛在台投資，並有助強化台美關鍵產業供應鏈韌性。

請繼續往下閱讀...

財政部強調，近年來我國相關部會持續與美國行政部門及國會就解決台美雙方人民及企業關切的超額稅負及雙重課稅問題進行充分溝通，雙方財政部並將於近期就台美避免雙重課稅協定相關議題展開討論，美國國會也積極推動「美台雙重課稅快速減免法案」。

財政部表示，誠摯感謝美國行政、立法部門均採取積極步驟，推動解決台美雙重課稅問題，我國財政部在展開對話之同時，相關部會也將持續與美國財政部及國會合作推動相關立法。

台美租稅協議談判將登場，財政部晚間發布新聞稿表示，歡迎美方積極回應避免雙重課稅議題。（記者鄭琪芳攝）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法