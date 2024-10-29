金管會推「綠色及轉型金融行動方案」 綠色授信2028年啟動金檢

金管會宣布推「綠色及轉型」金融行動方案，共有五大核心策略。圖左為金管會綜合規劃處長胡則華。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會積極推動綠色永續，今天宣布推出「綠色及轉型金融行動方案」，以五大核心策略、六大推動面向，共有30項具體措施推動；其中，金管會將在2028年對「綠色授信」啟動金融檢查。

金管會從2017年起陸續推出「綠色金融行動方案1.0」、「綠色金融行動方案2.0」及「綠色金融行動方案3.0」。金管會綜合規劃處長胡則華表示，考量近年國際永續組織及倡議焦點著重轉型金融，為導引金融市場及整體產業推動永續發展及淨零目標，因此，金管會宣布推動「綠色及轉型金融行動方案」。

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胡則華表示，綠色金融行動方案推動至今，已建立永續金融生態圈的正向循環，對金融業及整體產業帶來深遠的影響；金融市場從對綠色產業的投融資支持，到將環境、社會與治理（ESG）因素納入投融資決策與風險管理策略、促進資金流向低碳產業與永續發展等項目，行動方案不僅整合金融資源，強化金融業應對氣候變遷風險的韌性，也推動我國淨零排放與永續發展。

去（2023）年我國將2050淨零排放目標正式納入《氣候變遷因應法》，確立我國氣候治理法制化，亦突顯我國實踐淨零排放承諾及落實永續相關行動的決心。金管會表示，今（2024）年更進一步成立「國家氣候變遷對策委員會」，集結部會首長、產業界及公民代表、跨領域專家學者，共同就氣候變遷議題提出因應與調適策略，強化國家永續發展的韌性。

金管會說明，近年來國際永續相關組織及倡議將焦點放在「轉型金融」，歐盟、日本、新加坡等國家並已推出轉型金融政策框架、方法或相關指引及方案。

其中，上述5大核心策略包括，1、協力政府與企業共同推動淨零轉型。2、導引民間資金支持永續相關基礎建設及低碳產業、技術之發展。3、強化金融業因應ESG及新興風險的韌性。4、提升永續意識及能力建構。5、發揮金融影響力及提升國際能見度。

金管會表示，此次行動方案將強化綠色授信檢核機制，提升銀行業承作綠色授信之量能及品質。函請銀行業辦理三種授信，應依據聯徵中心之認定原則，並納入銀行內部控制制度及內部稽核範圍；除了綠色授信、永續績效連結貸款外，國際上尚有社會責任授信之指引。

根據統計，截至今年9月底止，我國銀行業「綠色授信」總金額高達1兆5917億元，其中，連結永續績效連結貸款也有1兆3582億元，金管會預計2028年起納入金檢重點範圍。

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