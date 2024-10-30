中股ETF「00887」之亂 未發現炒作情事

針對中股ETF00887之亂，金管會委託櫃買中心進行全面查核，並於今晚出具給立院財委會（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕日前一檔連結中國股市的ETF「永豐中國科技50大」，出現國內史上最大ETF溢價之亂象，金管會委託櫃買中心進行全面查核，並於29日晚出具給立院財委會；該報告指出，經初步分析後，該案未發現特定帳戶交易集中或不法炒作，若未來檢調單位發現有異常情事，櫃買中心將配合協助偵辦。

櫃買中心︰未發現不法炒作

回顧整起案件，由於永豐中國科技50大ETF（00887）先在今年 9 月下旬中國股市連日上漲，尤其，自9月30日以來交易情形熱絡，期間適逢10月1日至7日中國股市休市，10月1日起該檔ETF成交價逐步上漲，因而出現溢價情形。

請繼續往下閱讀...

另一方面，該檔ETF自10月7日起，因為連續3個營業日符合櫃買中心公布注意交易資訊有價證券標準，因此，櫃買中心10月9日晚間公告該檔ETF自10月11日開始列為處置有價證券，採取預收款券之處置措施。

不過，永豐投信自10月9日開始受理中科50大ETF申購作業後，溢價幅度已於10月17日收斂至3%以下。

至於該案查核進度，金管會委由櫃買中心進行查核，共有兩大重點，第一、經查永豐投信10月8日申購作業因受理件數較多致作業時程有延遲情形，致未能於 ETF 交易作業平台傳輸截止時間前完成申報，使該日申購之部位（包含流動量提供者之申購）無法順利於申購次日（10月9日）透過交易市場賣出，以儘早釋出籌碼弭平大幅溢價情事，相關作業程序似有未符該公司「受益憑證現金申購暨買回申請作業處理準則」規定之情事。

第二、有關「00887」交易是否涉及不法炒作，櫃買中心已依監視制度辦法對買賣較大投資人，買賣較大證券商及融資、融券或借券增加較多投資人是否有交易異常或軋空之情事進行分析；經初步分析後，未發現特定帳戶交易集中或不法炒作，如果，未來檢調單位發現有異常情事，櫃買中心將配合協助偵辦。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法