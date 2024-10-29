股匯同步收黑 台幣匯率連二貶收32.101元

股匯市同步收黑，新台幣匯率在10月29日終場連二貶、收在32.101元。（資料照／記者陳梅英攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕新台幣兌美元匯率今天（10月25日）終場收在32.101元，貶值1.1分，是連續第二天貶值，台北外匯經紀公司成交值11.11億美元；法人分析，美元仍呈現強勢，使得新台幣匯率走低，但由於市場對於美國總統選舉結果仍呈現觀望，導致台北匯市呈現狹幅震盪。

台股今天終場大跌271點，跌破2萬3關卡，收在22,926.59點；其中，外資法人也不買單、賣超台股291億元。新台幣今日也同步收黑，早上先以32.09元平盤開出，盤中最高一度來到32.07元，最低貶至32.117元，終場收在32.101元，貶值1.1分。

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由於這是新台幣匯率連續第二個交易日呈現貶值，投信匯率分析師表示，新台幣匯率今天貶值1.1分，已經突破32.1關卡，整體亞幣是偏弱的，尤其，加上台股的不確定風險未除，未擺脫短線拉回整理格局，使得匯市與股市同步走弱下挫。「若從外資動作來看，也是偏向淨匯出」，分析師表示，由於外資資金態度觀望，短時間內將不利台股多頭，使得新台幣也將持續呈現狹幅震盪。

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