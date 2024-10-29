晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

股匯同步收黑 台幣匯率連二貶收32.101元

2024/10/29 20:49

股匯市同步收黑，新台幣匯率在10月29日終場連二貶、收在32.101元。（資料照／記者陳梅英攝）股匯市同步收黑，新台幣匯率在10月29日終場連二貶、收在32.101元。（資料照／記者陳梅英攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕新台幣兌美元匯率今天（10月25日）終場收在32.101元，貶值1.1分，是連續第二天貶值，台北外匯經紀公司成交值11.11億美元；法人分析，美元仍呈現強勢，使得新台幣匯率走低，但由於市場對於美國總統選舉結果仍呈現觀望，導致台北匯市呈現狹幅震盪。

台股今天終場大跌271點，跌破2萬3關卡，收在22,926.59點；其中，外資法人也不買單、賣超台股291億元。新台幣今日也同步收黑，早上先以32.09元平盤開出，盤中最高一度來到32.07元，最低貶至32.117元，終場收在32.101元，貶值1.1分。

由於這是新台幣匯率連續第二個交易日呈現貶值，投信匯率分析師表示，新台幣匯率今天貶值1.1分，已經突破32.1關卡，整體亞幣是偏弱的，尤其，加上台股的不確定風險未除，未擺脫短線拉回整理格局，使得匯市與股市同步走弱下挫。「若從外資動作來看，也是偏向淨匯出」，分析師表示，由於外資資金態度觀望，短時間內將不利台股多頭，使得新台幣也將持續呈現狹幅震盪。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財