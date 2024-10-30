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賣房遇買方房貸成數不足 記得做這動作以免受罰

2024/10/30 07:30

高雄國稅局表示，出售房屋，須於完成移轉登記30日內申報房地合一稅。（記者鄭琪芳攝）高雄國稅局表示，出售房屋，須於完成移轉登記30日內申報房地合一稅。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕王小姐最近出售房屋，尚有7成價款未收取，買方約定過戶登記後以貸款給付，沒想到銀行只核貸6成，且買方無法立即支付未核貸差額，這種情況要申報房地合一稅嗎？財政部高雄國稅局表示，只要在地政機關完成移轉登記，就要在登記次日起30日內申報，不因買方未付清款項而免除申報義務。

高雄國稅局說明，個人交易2016年1月1日以後取得的房屋、土地，即屬於個人房地合一稅課徵範圍，不論交易所得或損失、有無應納稅額，均應於移轉登記之次日起算30日內，自行填寫申報書並繳納稅款，檢附契約書影本及相關成本、費用證明文件，向戶籍所在地稽徵機關辦理申報。換言之，只要在地政機關完成移轉登記，就要在登記次日起30日內申報，不因買方未付清款項而免除申報義務。

不過，實務上常有民眾認為尚未「交屋」，只是過戶還沒收到全部款項，或是低價賣給親友沒賺錢，或誤認為代書會幫忙申報，以及以為實價登錄即已完成申報等，而未申報房地合一稅，等到國稅局調查後才發現錯過申報期限。此時，若有房地合一稅應納稅額，除補稅外，還要按稅額處3倍以下罰鍰；若而是虧損，也要處3000元以上、3萬元以下的行為罰。

高雄國稅局提醒，賣房要注意房地合一稅的申報期限，除紙本申報書外，也可利用「財政部電子申報繳稅服務網」網路申報，連同附件一併上傳，還可線上繳稅，不用親自跑國稅局一趟，非常方便。

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