韓媒籲效法台積電 只有技術優勢才能贏得晶片大戰

台積電創始人張忠謀表示，面對全球晶片供應鏈的嚴峻挑戰，不要自滿。（本報資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《韓國中央日報》以台積電為例，指出只有技術優勢才能贏得晶片大戰，也是應對不斷變化環境的唯一武器。

報導指出，台積電創始人張忠謀稱，由於美國對中國的制裁引發的大量貿易壁壘可能嚴重損害半導體業增長，全球半導體自由貿易「已經消亡」。

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台積電與輝達一起成為人工智慧時代的贏家，台灣如今已成為兵家搶攻戰場，成為所有大國都想爭奪的地盤。台積電第3季營業收入年增長58%，令人印象深刻，幫助繼輝達之後，躋身市值1兆美元或以上的企業俱樂部。

張忠謀說，面對全球晶片供應鏈的斷裂對其增長模式的嚴峻挑戰，不要自滿。美國正在轉向「友好外包」以遏制中國的崛起​​，這導致長期持有的晶片訂單出現裂痕，在該訂單中，美國主要負責設計、歐洲設備、韓國和台灣的生產以及中國的消費。

隨著各國政府將先進晶片視為對其國家安全至關重要的戰略資產，晶片競爭加劇。美國希望在領土上建立先進的晶片設施，以增強其晶片製造能力。日本正大力投資晶片產業，重拾昔日的光彩。中國正在實現晶片技術的本地化，並利用其龐大的經濟實現自給自足。

當張忠謀宣布全球晶片自由貿易消亡時，他並沒有誇大其詞。中國在台積電營收的占額從20%減半。在最新的第3季財報電話會議上，荷蘭先進晶片設備製造商ASML預計，中國的占額明年將驟降至20%，巨大的中國市場的流失正在讓產業陷入深深的沉淪，連韓國也不例外。

根據韓國國際貿易協會的數據，1月至9月，中國在韓國記憶體晶片出口的占額12年來首次降至40%以下，降至37.9%。由於出口疲軟，第3季GDP報告慘淡，這主要是因為對中國的晶片出貨量減少。

技術優勢是應對不斷變化的環境的唯一武器。企業要加大研發投入，捍衛技術優勢，政府必須在基礎建設和政策誘因等方面提供全方位支援；政府和企業必須有勇氣生存並贏得晶片霸主的殘酷戰鬥。

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