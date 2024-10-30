英飛凌推「全球最薄」矽功率晶圓 20微米比頭髮還細

英飛凌再次在半導體技術領域取得新的里程碑，製造出迄今最薄的矽功率晶圓。（資料照，彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕德國晶片大廠英飛凌（Infineon）宣布，再次在半導體技術領域取得新的里程碑，製造出最薄的矽功率晶圓，晶圓厚度僅20微米，比人的頭髮還要細，是目前最先進晶圓厚度的一半。

綜合外媒報導，英飛凌執行長Jochen Hanebeck表示，「這款全球最薄的矽晶圓展現了我們致力於透過推動半導體技術的發展，為客戶創造非凡的價值。英飛凌在超薄晶圓技術方面的突破標誌著我們在節能功率解決方案領域邁出了重要一步，並且有助於我們充分發揮全球低碳化和數位化趨勢的潛力。憑藉這項技術突破，英飛凌掌握了Si、SiC和GaN這三種半導體材料，鞏固了我們在行業創新方面的領先優勢」。

請繼續往下閱讀...

英飛凌指出，這項創新將有助於大幅提高AI資料中心、消費、馬達控制和運算應用中功率轉換解決方案的能源效率、功率密度和可靠性；由於晶圓厚度減少了一半，基板電阻較原本基於40-60微米厚的傳統半導體晶圓解決方案降低了50%，因此電源系統中的功率損耗可減少15%以上。

英飛凌補充，對於高階AI伺服器應用來說，電流增大會推動能源需求上升，因此，將電壓從230V降低到1.8V以下的處理器電壓，對於電源轉換來說尤為重要；而超薄晶圓技術大幅促進基於垂直溝槽MOSFET技術的垂直功率傳輸設計，且這種設計實現了與AI晶片處理器的高度緊密連接，在減少功率損耗的同時，提高整體效率。

報導指出，該技術已獲得客戶認可，並被應用於英飛凌的整合智慧功率級（DC-DC轉換器）中，同時，該技術還擁有與20微米晶圓技術相關的強大專利組合，而隨著目前超薄晶圓技術的發展，預計在未來三到四年內將取代現有的傳統晶圓技術用於低壓功率轉換器。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法