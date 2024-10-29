勞長何佩珊重申：解決缺工 非只有開放移工一途

勞動部長何佩珊今日親自出席商總缺工座談，重申解決缺工非只有開放移工一途。（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部長何佩珊今日親自出席商總缺工座談，何佩珊會後透過新聞稿表示，勞動部有責任協助企業面對缺工、解決缺工，但缺工不等於低薪，解決缺工必須多管齊下、精準因應，方法並非只有開放移工一途。

勞動部今日透過新聞資料，對外說明勞動部長何佩珊親自出席商總座談，是為感謝商總在9月提升最低工資審議的協助，同時也傾聽了解服務業界對缺工現況的反映。

請繼續往下閱讀...

何佩珊強調，缺工的成因複雜，很難單一歸因，包括少子化、服務業的產業結構及其勞動條件、薪資吸引力，以至於外送與平台經濟等新型態彈性工作，在疫情期間的興起，以及疫後經濟復甦導致的全球搶工潮，皆可能導致缺工現象。

何佩珊表示，勞動部有責任協助企業面對缺工、解決缺工，但是解決缺工問題的方法必須多管齊下、精準因應，並非只有開放移工一途。

何佩參重申，自她上任以來，一再強調缺工不能等於低薪，在維護、提升勞動權益的前提下，尋求跨部會合作解決缺工的結構性與各類型問題，是勞動部長期以來努力的方向。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法