國巨Q3再賺一個股本 前3季EPS達31.06元

國巨前3季累計EPS達31.06元。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕被動元件大廠國巨（2327）今（29）日公告第3季財報，同時舉辦法說會，國巨第3季再賺一個股本，合計今年前三季每股稅後盈餘（EPS）達31.06元，同時，國巨也預期第4季營收、毛利率等呈現低位數衰退，幅度約1-3%左右，產能利用率則持平。

國巨公告前三季營收達916.61億元、稅後淨利為157.11億元、毛利率來到34.7%、EPS為31.06元。至於第3季單季營收317.38億元、季增1.0%、年增15.9%，單季稅後淨利56.49億元、季增3.6%、年增16.7%，單季EPS為11.01 元 。

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不過，國巨也說，展望後市，雖然大環境如全球通膨及國際局勢等不確定性因素仍在，但客戶端的庫存已趨向健康水位，公司將密切關注市場供需動態；預估第4季營收、營業利益率等都會有低個位數百分點的衰退（約1-3%）。

至於第4季產能利用率規劃則約與第3季持平，標準品產能利用率預估65%、特殊品產能利用率預估為75%。

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