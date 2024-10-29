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離岸風電選商不應獨尊國產化 郭智輝：3個月內研議

2024/10/29 17:11

民進黨立委洪申翰質詢行政院長卓榮泰、經濟部長郭智輝。（洪申翰國會辦公室提供）民進黨立委洪申翰質詢行政院長卓榮泰、經濟部長郭智輝。（洪申翰國會辦公室提供）

〔記者謝君臨／台北報導〕針對離岸風電政策，民進黨立委洪申翰今（29）日於立法院院會質詢指出，風電廠商對於國產化「過度承諾」，但得標後卻無法如期併網，恐演變成整體能源政策供電的風險。他建議，離岸風電區塊開發3-3期不應獨尊國產化承諾，必須納入更多風險管理指標。經濟部長郭智輝承諾，3個月內研議並提檢討報告。

立院院會今邀請行政院長卓榮泰率相關部會首長就「能源配比及電價政策」進行專案報告，並備質詢。洪申翰質詢時，關切離岸風電政策。他說，近期因歐盟主張風電國產化政策違反世界貿易組織（WTO）規定，引發各界討論。

洪申翰表示，風電國產化政策，的確帶動產業發展機會，但目前的選商規則缺乏鑑別度。他觀察，已通過兩階段審查的開發商，後續還是有出現技術與財務的問題，包含工程事故、融資不順、民眾抗爭，導致風場無法如期併網，這些問題在目前的選商機制中，無法被有效的鑑別出來。

洪申翰說，風場無法如期併網的四大關鍵風險要素包括：國產化供貨順利與否；技術專業能力到位與否；財務與履約能力到位與否；社會環境接受度。

洪申翰認為，風場競標選商的遊戲規則上，不該獨尊國產化，其他有助風險管理的指標，例如財務能力、工程專業、社會溝通準備，也應納入選商規則中，且要具有效鑑別性。對此，經濟部長郭智輝回應，未來在3-3選商中會面對，也會以能併網的時間為第一優先。

他建議，離岸風電選商規則在國產化要求的比例可以降低，但在項目選擇上，能夠更有彈性，才能讓真正有國際競爭優勢的項目跳出來，聚焦成有潛力對外輸出的產業項目。

卓榮泰回應，「經濟部和台電目前對第三階段的規劃就是朝向這樣的目標在走，我們希望未來在台灣風場建設到一定程度後，必定要用這樣的基礎能力，往國際去做發展。」

郭智輝也允諾，針對離岸風電選商規則，3個月內研議並提出檢討報告。

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